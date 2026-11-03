GVLLOW, l’intervista: “La musica che faccio è il riflesso di ciò da cui traggo ispirazione”

Dopo gli esordi nella scena punk californiana e le collaborazioni con artisti della scena rap underground, Gvllow arriva per la prima volta in Italia. L’artista sarà in concerto il 25 novembre a La Cripta di Milano e il 26 novembre all’Invincible Fest di Roma. Un progetto che attraversa punk rock, post-punk, darkwave e rap, evolvendosi album dopo album senza rinunciare alla propria identità. Abbiamo parlato con lui delle sue influenze, del percorso musicale, della collaborazione con Travis Barker e del rapporto tra esperienze personali e creatività.

La tua musica fonde punk rock, post-punk, darkwave e rap. Come si sono incontrati questi mondi e cosa ti spinge a mescolarli?

La mia musica è, e sarà sempre, semplicemente il riflesso di ciò da cui traggo ispirazione e delle influenze che mi accompagnano. Sono cresciuto a Riverside, in California, un vero crocevia di punk rock, alternative e hip hop. Sono stato influenzato da tutti questi generi, soprattutto dal punk rock, ma ho sempre amato altrettanto il rap. Per me è difficile limitarmi a un solo sound. Sono il tipo di persona che in macchina può ascoltare a tutto volume una canzone dei Rancid e subito dopo mettere i Bone Thugs-N-Harmony. Mi piace tutto e credo che questo si rifletta naturalmente nella mia musica.

Sei cresciuto nella scena punk della California del Sud, prima di avvicinarti al rap underground. Quali elementi di queste due scene senti ancora più vicini?

Direi innanzitutto l’energia del pubblico. Ancora oggi, la cosa che preferisco al mondo è guardare la folla e vedere un circle pit scatenarsi durante una canzone che stai suonando. La sensazione che provo è la stessa che avevo a 15 anni, quando suonavo la batteria in una punk band e vedevo il pubblico scatenarsi nei circle pit durante uno dei tanti concerti organizzati nelle case insieme ai miei amici. Mi piaceva allora e mi piace ancora oggi. E il fatto di ritrovare la stessa energia anche ai concerti rap è qualcosa di fantastico. In generale, quello che mi colpisce è l’energia e il rapporto diretto con il pubblico.

Il tuo sound è cambiato molto da Waste Away a Laughing In The Dark. Come descriveresti questa evoluzione?

In fondo, la musica che faccio è sempre legata a quello che sento in un determinato momento della mia vita e a ciò che mi viene naturale, indipendentemente da quello che gli altri possono pensarne.

Waste Away è stato scritto in un periodo molto buio della mia vita, mentre stavo ancora elaborando il lutto per la morte del mio migliore amico. Per qualche ragione, il sound che ne è uscito era quello: cupo, con atmosfere surf, radici punk e un’impronta malinconica.

Ho tantissime influenze musicali. L’evoluzione che ha portato da quel disco a Laughing In The Dark è stata soprattutto un ritorno alle mie origini: la batteria. Ho deciso di coinvolgere Cameron Webb per registrare le mie parti di batteria suonata dal vivo, anziché utilizzare batterie elettroniche programmate, cosa che non avevo mai fatto in tutta la mia carriera con GVLLOW. Da lì, dal punto di vista sonoro, il disco ha preso una direzione tutta sua. Credo sia probabilmente il mio album preferito tra quelli che ho realizzato e sicuramente quello con cui mi diverto di più a suonare dal vivo.

Nel tuo percorso musicale hai collaborato con Travis Barker. Come è nata questa collaborazione e cosa hai imparato lavorando con un musicista del suo calibro?

Travis Barker è un grande! Abbiamo molti amici in comune e siamo amici da diversi anni. Anche lui viene dall’Inland Empire. È una di quelle persone che posso contattare tranquillamente e a cui posso dire: “Ehi, ti va di suonare su questo pezzo? Mi servirebbe una batteria pazzesca”. Non ci ha pensato due volte e mi ha risposto: “Ci penso io”.

È il motivo per cui, da ragazzino, ho voluto diventare batterista. Inoltre, viene dall’Inland Empire, la stessa zona in cui sono cresciuto io, e questo ha reso tutto ancora più speciale. È un batterista incredibile e molto disciplinato nel suo lavoro. Fin da subito mi ha trasmesso quanto sia importante prendere sul serio quello che fai, mantenerti allenato e cercare di essere bravo nel tuo mestiere.

Sei un artista indipendente e ti occupi anche della componente visiva del progetto. Quanto è importante per te mantenere il pieno controllo creativo?

Probabilmente è la cosa più importante in assoluto per me. GVLLOW è la mia ancora di salvezza, il mio terapeuta e la mia musa, qualcosa che mi aiuta a mantenere l’equilibrio. Sono davvero fortunato per tutte le opportunità che mi ha dato e per le persone che è riuscito a raggiungere.

Per questo è fondamentale che ogni aspetto, da quello visivo a quello musicale, sia autentico, sincero e rispecchi completamente quello che sono. È ciò che meritano le persone che supportano il progetto e ciò che rende felice me. Tutto quello che riguarda l’arte e GVLLOW passa attraverso di me, ed è una cosa che adoro. Sono nato per creare.

Le tue canzoni hanno spesso atmosfere cupe e un’estetica molto riconoscibile. Quanto di questo lato oscuro della tua musica deriva dalle esperienze personali?

Direi probabilmente dal 90 al 100%. Gran parte della mia musica e della mia arte ruota attorno alle esperienze personali e al rapporto con la salute mentale.

GVLLOW è nato dopo che il mio migliore amico e compagno di band si è tolto la vita. Non riuscivo più a immaginare di continuare a fare il batterista in una band senza di lui. Ho quindi deciso di iniziare a creare la mia musica per affrontare quello che era successo, ed è così che è nato GVLLOW.

La vita merita di essere vissuta, non toglietevi la vita. Create qualcosa che possa trasformare il dolore in un ricordo destinato a vivere per sempre. Rendete tutto questo qualcosa di bello.

Nella mia vita ci sono stati molti momenti bui, ma ho sempre trovato qualcosa di bello anche negli aspetti più oscuri delle cose, cercando di trasformarli in qualcosa di creativo. È un lato che mi ha sempre parlato e che ho sempre sentito naturale. Insomma, decisamente goth, no?! (Ride). Ma è la verità.

Sei riuscito a costruire un pubblico importante mantenendo la tua indipendenza. Qual è oggi la sfida più grande per un artista underground?

Sembra una risposta scontata, ma la cosa più importante è non fermarsi. Io non mi sono mai fermato e probabilmente non lo farò fino al giorno in cui morirò.

Bisogna mangiare, dormire e respirare la propria arte. Amare quello che si fa e non preoccuparsi troppo di tutti i possibili “e se…”. Per molti anni ho lavorato con un normale impiego dalle nove alle cinque, cinque o sei giorni alla settimana. Tornavo a casa tardi e mi mettevo al computer per produrre basi, registrare voci, mixare canzoni e lavorare a un album fino alle tre di notte. Scrivevo testi durante la pausa pranzo e pensavo alle idee per i videoclip mentre preparavo hamburger in cucina.

Bisogna fare quello che serve per andare avanti e inseguire ciò che si desidera. Se lo vuoi davvero, troverai il modo di fare tutto il possibile per realizzarlo. E bisogna avere pazienza: le cose belle richiedono tempo. Non paragonate mai il successo degli altri al vostro. E soprattutto, NON FERMATEVI!

A novembre suonerai per la prima volta in Italia, con concerti a Milano e Roma. Cosa ti aspetti dal pubblico italiano e cosa dovrà aspettarsi chi verrà a vederti dal vivo?

Mi aspetto che si divertano, ballino e vengano a salutarmi! Sono davvero emozionato e anche un po’ nervoso. Non ho mai suonato da queste parti, ma sono PRONTO!

Spero che siano pronti a tanta energia e tanta musica ad alto volume, perché ne abbiamo in abbondanza! Ci saranno anche alcuni vecchi brani, pezzi meno conosciuti che non suono dal vivo da tantissimo tempo. Non vedo l’ora!