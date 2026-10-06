Hangover Fest ’26: il 14 novembre a Cesena spazio alla scena underground

Si terrà sabato 14 novembre 2026 al Barre Club di Cesena la nuova edizione dell’Hangover Fest, una serata nata dal basso con l’obiettivo di dare spazio e voce alla scena indipendente e underground.
Sul palco, a partire dalle 20:00, saliranno Hangover Eyes, Alternative Station, The Weirdolls, Soundcheck e Brød, per una serata dedicata alle diverse sfumature della scena alternativa e indipendente.
L’Hangover Fest nasce infatti come progetto DIY, con l’idea di creare uno spazio per le realtà emergenti e per una scena che continua a muoversi dal basso, attraverso concerti, autoproduzioni e iniziative indipendenti.
L’appuntamento è al Barre Club, in Via Fossalta 2621 a Cesena.
L’ingresso è riservato ai possessori di tessera ARCI, con una quota di 4 euro, da corrispondere direttamente all’ingresso.
Hangover Fest ’26
Barre Club, Cesena
Sabato 14 novembre 2026
Live dalle 20:00
Hangover Eyes • Alternative Station • The Weirdolls • Soundcheck • Brød
Tessera ARCI + 4€