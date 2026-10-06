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Hangover Fest ’26: il 14 novembre a Cesena spazio alla scena underground

byDeka
6 Ottobre 2026
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Si terrà sabato 14 novembre 2026 al Barre Club di Cesena la nuova edizione dell’Hangover Fest, una serata nata dal basso con l’obiettivo di dare spazio e voce alla scena indipendente e underground.

Sul palco, a partire dalle 20:00, saliranno Hangover Eyes, Alternative Station, The Weirdolls, Soundcheck e Brød, per una serata dedicata alle diverse sfumature della scena alternativa e indipendente.

L’Hangover Fest nasce infatti come progetto DIY, con l’idea di creare uno spazio per le realtà emergenti e per una scena che continua a muoversi dal basso, attraverso concerti, autoproduzioni e iniziative indipendenti.

L’appuntamento è al Barre Club, in Via Fossalta 2621 a Cesena.

L’ingresso è riservato ai possessori di tessera ARCI, con una quota di 4 euro, da corrispondere direttamente all’ingresso.

Hangover Fest ’26
Barre Club, Cesena
Sabato 14 novembre 2026
Live dalle 20:00
Hangover Eyes • Alternative Station • The Weirdolls • Soundcheck • Brød
Tessera ARCI + 4€

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