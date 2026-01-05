34K
37K
ISCRIVITI!
The Latest

Happy Birthday Nicolò!

byDeka
5 Gennaio 2026
No comments
Questa sera grande festa per i 45 anni di Nicolò Gasparini voce e anima de La sindrome di Peter Punk.
Dalle 18:00 al New Age Club, Roncade (TV)  Nicolo’ B-DAY  con INGRESSO GRATUITO
Sul palco Radiosboro, Bad Frog, Cereal Killer, On The Moon, Magic Jukebox 77, The Butchers + Special Show con band a sorpresa
Dj set by Pippo City Rocker & Saint Kate
Punk rock anni 90 nostalgico, tante band, due deejay, dalle 18:00 alle 01:00 con musica non stop
0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

DAVE KING dei FLIGGING MOLLY racconta la sua esperienza traumatica a Brooklyn Vegan

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

RIP JIMMY CLIFF

“It’s with profound sadness that I share that my husband, Jimmy Cliff, has crossed over due to a…
LEGGI TUTTO

The Saint Alvia Cartel

I Saint Alvia amano la musica, si vede dalle loro influenze che spaziano per un numero praticamente infinito…
I PROSSIMI CONCERTI
Gen 05
EPIFANIA PUNK VII ? BEE BEE SEA/FUTBOLÌN/IRMA AND OTHERS
Circolo Libero Pensiero
Gen 09
QUESTA È ROMA 2026
Intifada
Gen 10
Mazza Bday Party: REGARDE + ODESSA + IRMA @ Arci Dallò
Piazza Ugo Dallò, 4, 46043 Castiglione delle Stiviere, Italy
Gen 17
Puke-Fest 2026
Sputnikhalle Münster
Gen 17
NABAT + Miners + Stiglitz + Spaccastronzi + Tigre *** BENEFIT ***
Circolo Ferriera
Gen 17
Plakkaggio @ Traffic
Traffic Live
Gen 17
DiscoMostro + Verogna | Live al Circolo
Via Galvani 2bis, 21052 Busto Arsizio, Italy
Gen 20
The Real McKenzies | Live in Milan
Legend Club Milano
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.