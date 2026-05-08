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Hardcore senza compromessi: gli ALREADY BURIED aprono il Punkadeka Festival 2026

byDeka
8 Maggio 2026
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Nel 2026 gli ALREADY BURIED apriranno il Punkadeka Festival 2026, portando sul palco tutta la violenza e l’impatto del loro hardcore diretto e senza compromessi. La band milanese sarà infatti incaricata di aprire le danze della prossima edizione del festival, in programma il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia.

Nati a Milano nel 2024 da membri di storiche realtà hardcore e metal italiane come ABEL IS DYING e TO THE EMBERS, gli ALREADY BURIED si sono rapidamente fatti notare nella scena underground grazie a un sound feroce e diretto, ispirato all’hardcore di fine anni ’90 e primi 2000. Tra riff metallici, breakdown devastanti e cori da urlare dal vivo, la band rappresenta perfettamente l’impatto e l’energia che inaugureranno il festival.

Dopo l’uscita dei singoli Mirror Lies e Nice Shoes, la band ha pubblicato il debut EP Bad Things Happen and People Get Hurt tramite Rebuilding, consolidando la propria identità con sei tracce aggressive e senza compromessi.

L’apertura del Punkadeka Festival 2026 segnerà uno dei primi grandi appuntamenti live della band e sarà l’occasione perfetta per assistere all’impatto degli ALREADY BURIED dal vivo: hardcore pesante, immediato e viscerale, pronto a dare il via nel modo più intenso possibile a una giornata dedicata alla musica punk e hardcore.

I biglietti per il Punkadeka Festival 2026 stanno andando velocemente: non aspettare l’ultimo momento per assicurarti il posto sotto al palco. Il 5 settembre sarà una giornata irripetibile di punk e hardcore al Circolo Magnolia. 

Prendi il tuo biglietto su DICE  !

https://link.dice.fm/x826b6762fe6

 

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