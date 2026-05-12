Harry Fotter ristampano Nient’Altro Che Un Punk Rocker, terza edizione del disco culto

Torna in ristampa Nient’Altro Che Un Punk Rocker, album degli Harry Fotter, disponibile dal 1° maggio 2026 in edizione limitata digipack per Interferenze e Decibel Record Store.

Pubblicato originariamente nel 2014, il disco è considerato uno dei lavori più rappresentativi del punk rock underground italiano degli ultimi anni. Scritto, registrato e prodotto da Daniele Adolfo Venti, nasce come progetto solitario e diretto, costruito su un’impostazione fortemente DIY.

La nuova ristampa segna la terza uscita ufficiale del disco, dopo la pubblicazione originale e la versione in vinile del 2020, consolidando una cadenza che nel tempo ha contribuito a costruire attorno all’album un’aura di culto.

Composto da 16 tracce, il lavoro alterna energia punk e scrittura personale, includendo brani diventati nel tempo ricorrenti nella sua narrazione, tra cui Generazione Punk 80/86, Bipolare e la reinterpretazione di Niki dei Prozac +.

A oltre dieci anni dalla prima pubblicazione, Nient’Altro Che Un Punk Rocker continua a essere uno dei titoli più riconoscibili