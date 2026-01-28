Hate Segre 2, per ricordare Segre (Hate Seconds) al Bloom di Mezzago

Sabato 14 Febbraio 2026

Bloom, Mezzago (MB)

A due anni dalla prematura scomparsa, una serata per ricordare il Segre. E’ stato non solo un amico di Bloom e di tante persone che lo frequentano, ma anche un punto di riferimento della Brianza rumorosa che fa musica, con il suo grande cuore e la sua passione: senza di lui questo posto sarebbe stato molto ma molto più un disagio.

Lo vogliamo ricordare con una serata che siamo certi gli sarebbe piaciuta e che vedrà protagonisti i suoi amici di una vita, oltre il palco e le luci di scena.

Sul palco si alterneranno in ordine sparso:

De Crew @decrew.hxc

Atrox @atrox_hc_against_repression

Water Tower @watertowerpunk

Via Dresda @andrea.castelli.963871

Amos & The Ruers @amos_andtheruers

Never_know_yo_yo @never_know_yo_yo

SPECIAL GUESTS:

Paletta @paletta_punkreas + Cippa @angelo_kazichian from Punkreas

@ligre3315 from Hate seconds



19:00 • Apertura bar e cucina

21:30 • Inizio concerti

•••