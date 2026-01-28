34K
Hate Segre 2, per ricordare Segre (Hate Seconds) al Bloom di Mezzago

byGabriele Squillace
28 Gennaio 2026
No comments
 Sabato 14 Febbraio 2026
Bloom, Mezzago (MB)
A due anni dalla prematura scomparsa, una serata per ricordare il Segre. E’ stato non solo un amico di Bloom e di tante persone che lo frequentano, ma anche un punto di riferimento della Brianza rumorosa che fa musica, con il suo grande cuore e la sua passione: senza di lui questo posto sarebbe stato molto ma molto più un disagio.
Lo vogliamo ricordare con una serata che siamo certi gli sarebbe piaciuta e che vedrà protagonisti i suoi amici di una vita, oltre il palco e le luci di scena.
Sul palco si alterneranno in ordine sparso:
De Crew @decrew.hxc
Atrox @atrox_hc_against_repression
Water Tower @watertowerpunk
Via Dresda @andrea.castelli.963871
Amos & The Ruers @amos_andtheruers
Never_know_yo_yo @never_know_yo_yo
SPECIAL GUESTS:
Paletta @paletta_punkreas + Cippa @angelo_kazichian from Punkreas
 @ligre3315 from Hate seconds

19:00 • Apertura bar e cucina
21:30 • Inizio concerti
•••

?Bloom ?
Mezzago (MB), Via Curiel 39
www.bloomnet.org

