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HAYWIRE: concerto a sorpresa a Times Square interrotto dalla polizia

byDeka
29 Ottobre 2026
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Basta un’ora di preavviso su Instagram per trasformare Times Square in un concentrato di caos hardcore. Gli Haywire hanno lanciato l’annuncio di un live a sorpresa nel cuore di New York e, nel giro di appena mezz’ora, centinaia di fan si sono riversati in strada, pronti a scatenarsi sotto il palco improvvisato dalla band.

Un’invasione in piena regola, con la gente accorsa in pochi minuti per non perdersi l’occasione di vedere gli Haywire in una cornice decisamente fuori dal comune. Ma la festa è durata poco: dopo circa una canzone e mezza, il New York Police Department è intervenuto per interrompere il concerto e confiscare parte dell’attrezzatura.

Un live breve, ma abbastanza per trasformare una delle strade più iconiche del mondo in un’improvvisata esplosione hardcore. Gli Haywire hanno dimostrato che, a volte, basta un post, un’idea e la voglia di suonare per richiamare centinaia di persone in pochi minuti.

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