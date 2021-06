HEARTS APART: fuori l’EP di debutto “Number One To No One”

È uscito lo scorso 18 giugno l’EP di debutto dei vicentini Hearts Apart dal titolo “Number One To No One”

ll disco, di ispirazione garage punk, è stato registrato, mixato e prodotto da Brown Barcella al T.U.P. Studio di Brescia, il master a cura di Maurizio Baggio a La Distilleria di Bassano Del Grappa mentre l’artwork della copertina nasce dalla penna di Irene Palladini (instagram.com/adventurousnene)

Listen & Preorder here

Tracklist:

1. Waste Time

2. It’s Too Late

3. I’m So Blue

4. It’s All The Same

5. Lonely Days

Singolo di debutto: Hearts Apart – Waste Time – YouTube

https://www.facebook.com/heartsapartband

https://www.instagram.com/heartsapart

HEARTS APART (bandcamp.com)

Voce e chitarra – Silva Cantele

Chitarra – Giovanni Scalcon

Basso – Nicola Stefanato

Batteria – Francesco Cattelan