HEARTS APART: “(Not) So Easy”, il nuovo singolo annuncia il nuovo album (con preorder)

Accettare che qualcuno che abbiamo amato possa continuare il proprio percorso senza di noi non è facile. Anzi: col cazzo. Gli HEARTS APART tornano con “(Not) So Easy”, nuovo singolo che anticipa Xanax, Dramas & Rock’n’roll, il nuovo album in uscita il 20 novembre 2026 per Epidemic Records.

Ci sono relazioni che finiscono e persone che, almeno formalmente, escono dalle nostre vite. Poi basta un’immagine, un piccolo video apparso quasi per caso, pochi secondi capaci di riportare il passato nel presente, e tutto ciò che pensavamo di avere sepolto torna improvvisamente a galla.

È da quel momento preciso che nasce “(Not) So Easy”, il nuovo singolo degli Hearts Apart.

ASCOLTA IL SINGOLO: https://youtu.be/uddIN7J3tyA?si=2BPp5Bi3Eibr_h-x

(Not) So Easy sulle piattaforme digitali: https://bfan.link/not-so-easy-ha

La band vicentina trasforma ancora una volta inquietudine, vulnerabilità e frustrazione in una canzone punk rock urgente e melodica, dove chitarre nervose e un ritornello immediato convivono con qualcosa di molto meno semplice da affrontare: accettare che una persona che abbiamo certamente amato – e che forse amiamo ancora – abbia deciso di proseguire il proprio cammino senza di noi.

Non c’è però nessuna romantica celebrazione della sofferenza. “(Not) So Easy” racconta piuttosto il tentativo, confuso e doloroso, di attraversarla senza trasformare la mancanza in possesso: fare i conti con domande destinate a rimanere senza risposta, trattenere sfoghi che non hanno più un destinatario, cercare di prendere a pugni la possessività mentre la memoria continua ostinatamente a riportarci negli stessi luoghi.

Gli Hearts Apart raccontano così il brano:

“‘Not So Easy’ descrive perfettamente l’immensa fatica richiesta dall’accettare che qualcuno che si è certamente amato e che probabilmente ancora si ama decida di proseguire il proprio percorso senza di noi.

Capita poi di vedere un piccolo filmato che ritrae chi si è relazionalmente perduto ed il baratro si apre sotto i nostri piedi.

Prendere a pugni l’orrore della possessività, tenersi domande e sfoghi, gridare al vento la mancanza nella valle dei ricordi, appendersi alle fragili speranze degli ‘andrà meglio’.

Facile uscirne? Col cazzo.”

Dietro quella conclusione brutale c’è buona parte dell’identità degli Hearts Apart: emozioni vere raccontate senza bisogno di ripulirle, nasconderle o renderle più dignitose di quello che sono. Perché si può essere adulti, sapere perfettamente come dovrebbe funzionare l’accettazione e ritrovarsi comunque completamente impreparati quando il passato decide di bussare di nuovo alla porta.

“(Not) So Easy” porta questa contraddizione dentro il linguaggio che la band ha costruito negli anni: punk rock, power pop, garage e una sensibilità emo mai esibita come posa, condensati in canzoni che cercano continuamente un punto d’incontro tra melodia e disagio, energia e fragilità.

È la stessa tensione che attraverserà ** Xanax, Dramas & Rock’n’roll **, quarto lavoro in studio degli Hearts Apart, in uscita il 20 novembre 2026 per Epidemic Records. Dodici brani nei quali ansia, desiderio, depressione, noia, relazioni, compulsioni e assurdità quotidiane finiscono dentro canzoni costruite per fare esattamente il contrario di ciò che suggerirebbero: muoversi, cantare, gridare un ritornello insieme a qualcun altro.

Insieme all’uscita di “(Not) So Easy” si aprono anche i preorder di Xanax, Dramas & Rock’n’roll. L’album sarà disponibile anche in un’elegante edizione limitata a sole 300 copie su vinile colorato.

PREORDER: https://www.epidemicrecords.net/store/58-hearts-apart

(con possibilità di consegna a mano)

Nati nell’estate del 2018 dall’incontro di amici abbastanza grandi da conoscere bene le disillusioni dell’età adulta ma ancora sufficientemente innamorati del punk rock da considerare i Marked Men uno stile di vita, gli Hearts Apart hanno progressivamente trasformato entusiasmo, inadeguatezza e disperazione in una propria grammatica musicale.

Dopo l’EP ** Number One To No One ** del 2021, ** Bang! Wrong Again ** e la successiva unione dei due lavori in un unico LP, la band ha pubblicato nel febbraio 2025 per Epidemic Records ** Summer Bummer **, EP nato dalle macerie di una relazione e portato poi sui palchi attraverso decine di concerti in Europa.

Ora Checco, Giò, Punch e Silva aprono un nuovo capitolo.

Registrato e mixato da Marco Degli Esposti presso Happenstance Recording Studio e masterizzato da Maurizio “Icio” Baggio presso La Distilleria Produzioni Musicali, Xanax, Dramas & Rock’n’roll spinge ancora più avanti quella contraddizione che gli Hearts Apart sembrano aver scelto come habitat naturale: tristezza contro melodia, immobilità contro movimento, ferite adulte contro l’ostinata convinzione adolescenziale che tre accordi e un grande ritornello possano ancora salvare almeno una serata.

“(Not) So Easy” è il momento in cui, prima di provare a salvarla, quella serata va completamente a puttane.

E forse va bene anche così.

HEARTS APART sono Checco, Giò, Punch & Silva.

Xanax, Dramas & Rock’n’roll

Fuori il 20 novembre 2026 via Epidemic Records.

PREORDER VINILE: https://www.epidemicrecords.net/store/58-hearts-apart

(con possibilità di consegna a mano)