Hearts Apart pubblicano il nuovo EP “Summer Bummer” per Epidemic Records

I vicentini Hearts Apart tornano con Summer Bummer, un EP che mescola punk rock, malinconia ed energia pura. Il nuovo lavoro, in uscita il 28 febbraio per Epidemic Records, è disponibile in formato digitale e in una speciale edizione in vinile colorato a tiratura limitata.

Dopo anni di concerti e due EP che hanno definito la loro identità sonora, la band alza l’asticella con sei nuove tracce registrate in modo spontaneo e diretto, grazie a un’idea del produttore e amico Maurizio Icio Baggio. Il risultato? Un sound più grezzo, viscerale e autentico, che cattura perfettamente la loro essenza: intensità emotiva, autoironia e una voglia inarrestabile di fare punk rock.

Ad anticipare l’uscita del disco, il singolo I Hate The Summer offre un assaggio di ciò che Summer Bummer ha da offrire. Un pezzo nato quasi per gioco, che incarna alla perfezione il contrasto tra la leggerezza del punk rock e le emozioni più cupe dell’estate: un brano intriso di sudore e lacrime, divertimento e malinconia, la colonna sonora per ballare e singhiozzare allo stesso tempo.

«Abbiamo registrato queste sei canzoni in pochissimo tempo, lasciandoci guidare dall’istinto» raccontano gli Hearts Apart. «Ne è venuto fuori un EP ancora più diretto e spontaneo rispetto ai nostri lavori precedenti. E, alla faccia del registratore a cassette, suona da paura!»

Il percorso degli Hearts Apart inizia nell’estate del 2018, con la voglia di riversare nel punk rock e nel rock’n’roll il disagio esistenziale di chi si avvicina ai quarant’anni con i Marked Men come punto di riferimento. Dopo un debutto dal vivo nel 2021 a bordo di un pick-up malconcio in un rifugio a 1.825 metri di altitudine, la band ha affinato il proprio sound tra palchi, birre economiche e un’incontenibile passione per la musica. Con Summer Bummer, gli Hearts Apart confermano la loro crescita, portando avanti la loro formula unica di disperazione, ironia e puro rock’n’roll.

Il 2025 si prospetta un anno intenso per la band, con nuovi concerti già in programma tra Italia e Germania e il sogno di portare la loro musica oltre oceano. Nel frattempo, Summer Bummer è pronto a farsi strada tra gli amanti del punk rock e del power pop, con la promessa di farci cantare, ballare e, perché no, versare qualche lacrima.

Hearts Apart su vinile:

https://www.epidemicrecords.net/store/58-hearts-apart

Hearts Apart in digitale:

https://smarturl.com/HeartsApartSB