Hearts Apart pubblicano il nuovo singolo “I Hate The Summer”

I Vicentini Hearts Apart annunciano l’uscita di “I Hate The Summer”, un esplosivo brano punk’n’roll che farà parte del loro nuovo EP, in uscita a fine febbraio per Epidemic Records.

La band commenta:

“I Hate The Summer è una canzone che racchiude gran parte di ciò che sono gli Hearts Apart: punk rock, disperazione, rock’n’roll, tristezza, divertimento, vibrazioni nerd, ironia, fallimento. Sì, crediamo che si possa sudare via l’oscurità, ballando e piangendo allo stesso tempo, e questo brano è perfetto per farlo. “

Chi ha saputo apprezzare la carica elettrizzante, le melodie e i live coinvolgenti degli Hearts Apart in precedenza non può non essere contento di questo ritorno: tutti gli elementi definitivi e vincenti della loro ricetta unica sono tutti presenti, ma elevati all’ennesima potenza. Se “I Hate The Summer” definisce lo stato d’animo perfetto col quale approcciare questo ritorno, l’intero EP, intitolato “Summer Bummer” è pronto a proporsi come raccolta di brani in grado di dare voce a quel misto d’emozioni contrastanti che l’estate è in grado di amplificare.

Ecco, questo è tutto. Questo è il cuore di Hearts Apart, l’eterno “Summer Bummer”. Il contrasto perenne tra energia, sudore, redenzione o anche divertimento e depressione, oscurità, fallimento, disperazione. Tutto insieme, sempre, senza tregua, senza resa. Sei canzoni per sopravvivere a quelle sei canzoni stesse. Melodia e tensione, armonie e bugie taglienti, sole e luna intravena. Un equilibrio sempre lontano. Un palco sempre vicino. Goditi questa nostra estate gelida, dura, glaciale.

Ma chi sono gli Hearts Apart?

L’estate del 2018 segna la nascita degli Hearts Apart. Al Lollollo Fest, sulle rive del Lago di Garda, tra un concerto degli Hooligans’n’Roses e dei Labradors, prende forma l’idea di una band capace di riversare nel punk rock e nel rock’n’roll il disagio esistenziale di chi si avvicina ai quarant’anni con i Marked Men come punto di riferimento.

In breve tempo, tre amici si ritrovano in sala prove, tra birre economiche e un’atmosfera carica di ispirazione. Nel giro di un anno compongono 40 brani e vedono l’ingresso di due bassisti: prima un fervente ammiratore degli Stooges, poi un veterano del bike polo.

La band debutta dal vivo nella primavera del 2021, raggiungendo il primo concerto a bordo di un pick-up malconcio, in un rifugio a 1.825 metri di altitudine. Da allora, la loro energia inarrestabile prende forma prima nell’EP Number One To No One (5 brani) e successivamente in Bang! Wrong Again (6 brani). Nel marzo 2023, questi due lavori confluiscono in un unico LP, un auto-split con due copertine differenti, ideate e realizzate da Irene Palladini.

Con tre anni di concerti alle spalle, gli Hearts Apart continuano a portare sul palco la loro passione per il punk rock, il rock’n’roll e il pop punk, mescolando melodia, intensità e una dose di sana autoironia. Il loro approccio è diretto, viscerale ed emotivo: piangere ballando si può. Perchè in fin dei conti tutto si può riassumere in “Meno machos e più nachos”. Chiaro? No. Ha senso? Non del tutto. Come la vita che gli Hearts Apart raccontano nelle loro canzoni viscerali, che vi faranno piangere e ballare allo stesso momento.

HEARTS APART sono Checco, Giò, Punch e Silva.

Epidemic Records vi da appuntamento al 28 Febbraio per l’uscita di “Summer Bummer” in formato digitale e vinile limitato.

I preorder per il vinile partiranno nelle prossime settimane. Da non perdere!