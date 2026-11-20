Dodici brani tra punk rock melodico, power pop, garage rock’n’roll e influenze emo. Il quartetto vicentino torna con un disco che parla di ansia, relazioni complicate, disillusioni e voglia di riscatto. Perché crescere non significa necessariamente aver imparato a stare al mondo, ma almeno si può continuare a farlo con le chitarre a tutto volume.

C’è un momento nella vita in cui ti rendi conto che diventare adulti non significa necessariamente aver capito come funziona il mondo. Le responsabilità aumentano, le relazioni si complicano, le certezze diminuiscono e quella sensazione adolescenziale di essere fuori posto, invece di sparire, trova semplicemente nuovi modi per manifestarsi.

Gli Hearts Apart conoscono bene questa sensazione. E hanno deciso di farci un disco.

ASCOLTA L’ALBUM:

<a href="https://epidemicrecordshc.bandcamp.com/album/hearts-apart-xanax-dramas-rocknroll-lp">Hearts Apart – Xanax, Dramas & Rock’n’Roll – LP by Hearts Apart</a> <a href="https://epidemicrecordshc.bandcamp.com/album/hearts-apart-xanax-dramas-rocknroll-lp">Hearts Apart – Xanax, Dramas & Rock’n’Roll – LP by Hearts Apart</a>

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Il 20 novembre 2026 esce per Epidemic Records Xanax, Dramas & Rock’n’roll, il nuovo album del quartetto vicentino: dodici brani che mescolano punk rock melodico, power pop, garage rock’n’roll e influenze emo, trasformando ansia, frustrazione, cuori infranti e disillusioni quotidiane in canzoni trascinanti, piene di chitarre affilate e ritornelli da cantare a squarciagola.

Il risultato è un disco che parla spesso della difficoltà di stare al mondo, ma che sembra scritto apposta per farti dimenticare, almeno per qualche minuto, quanto possa essere complicato.

Chi conosce gli Hearts Apart sa che questa contraddizione non è una novità. Fin dagli esordi, la band ha scelto di raccontare le proprie fragilità attraverso un punk rock nervoso e melodico, tra l’immediatezza dei Marked Men, il gusto per le melodie irresistibili e una sensibilità emotiva che guarda anche all’alternative rock e all’emo degli anni Novanta. Il tutto condito da una buona dose di autoironia e pochissima voglia di atteggiarsi a duri.

In Xanax, Dramas & Rock’n’roll questa identità trova una nuova espressione. I brani sono diretti, i ritornelli arrivano dritti al punto, ma dietro l’energia e le melodie si nasconde un campionario piuttosto realistico delle nevrosi contemporanee. C’è l’apatia di chi non riesce più a trovare soddisfazione nelle cose che un tempo amava, ci sono le contraddizioni di una società che sembra chiedere sempre di più senza offrire grandi risposte, e ci sono le relazioni sentimentali, con tutto il loro carico di aspettative, insicurezze, errori e ferite che faticano a rimarginarsi.

“(Not) So Easy”, primo singolo estratto dall’album, affronta proprio la difficoltà di accettare che qualcuno che abbiamo amato possa continuare la propria vita senza di noi. Basta un’immagine, un breve video, un ricordo riemerso per caso, e tutto quello che sembrava superato torna improvvisamente a galla. Rabbia, vulnerabilità e una melodia irresistibile convivono in un brano che racchiude perfettamente lo spirito della band.

Ma Xanax, Dramas & Rock’n’roll non è soltanto un disco di cuori spezzati e giornate storte. È anche un lavoro attraversato da una forte voglia di reagire, di ritrovare qualcosa per cui valga la pena alzarsi dal divano, uscire di casa, incontrare altre persone e ricominciare. A volte basta una canzone, una serata, un gesto di affetto o semplicemente la sensazione di non essere soli.

È proprio questo il messaggio di “You are Not Alone”, secondo singolo estratto dall’album, che rallenta leggermente il passo e guarda al rock alternativo americano degli anni Novanta, con richiami alla sensibilità melodica dei Samiam. Un brano che parla di solidarietà e sostegno reciproco, senza grandi proclami o frasi fatte: esserci per qualcuno, anche quando non si hanno soluzioni da offrire, può fare una differenza enorme. E qualche volta quelle stesse parole bisogna trovare il coraggio di rivolgerle a sé stessi.

Accanto ai momenti più introspettivi non mancano le accelerazioni punk rock, le sfuriate garage, le melodie power pop e quel rock’n’roll sfacciato che da sempre fa parte del DNA degli Hearts Apart. Il disco alterna pezzi fulminanti a episodi più tesi e malinconici, senza perdere la propria coerenza. Anche quando le atmosfere si fanno più cupe, la band riesce a conservare un’immediatezza che rende queste canzoni tanto coinvolgenti quanto sincere.

E soprattutto, non perde mai il senso dell’umorismo.

Perché gli Hearts Apart non hanno alcuna intenzione di trasformare il disagio in una posa romantica, né di raccontarsi come eroi tormentati. Preferiscono parlare apertamente delle proprie debolezze, prendersi in giro e lasciare fuori dalla porta una certa retorica del rock fatta di machismo, invulnerabilità e atteggiamenti da duri.

“Less machos, more nachos”, come amano ripetere.

È anche una dichiarazione d’intenti: il punk rock può essere uno spazio in cui sentirsi accolti, riconoscersi nelle difficoltà degli altri e trovare una forma di appartenenza. Non serve fingere di avere tutto sotto controllo per far parte della festa.

Attivi dal 2018, gli Hearts Apart hanno costruito negli anni un percorso fatto di dischi, concerti e un’identità musicale sempre più riconoscibile. Dopo gli EP Number One To No One (2021) e Bang! Wrong Again, successivamente riuniti in un unico LP, nel febbraio 2025 hanno pubblicato Summer Bummer per Epidemic Records, un lavoro nato dalle macerie di una relazione sentimentale.

Con Xanax, Dramas & Rock’n’roll si rinnova la collaborazione con l’etichetta bresciana, proseguendo un percorso profondamente legato alla dimensione indipendente e a una scena underground fatta di concerti, amicizie, collaborazioni e passione per la musica.

Il nuovo album è stato registrato e mixato da Marco Degli Esposti presso Happenstance Recording Studio e masterizzato da Maurizio “Icio” Baggio presso La Distilleria Produzioni Musicali. Sarà disponibile sulle piattaforme digitali e in una speciale edizione limitata a 300 copie su vinile colorato trasparente arancione, pubblicata da Epidemic Records.

Alla fine, Xanax, Dramas & Rock’n’roll racconta persone che sbagliano, si innamorano, si perdono, si incazzano, si sentono fuori posto e provano comunque a trovare qualcosa di buono in mezzo al casino. Non promette risposte, soluzioni miracolose o lieti fini garantiti.

Ma ricorda che anche nelle giornate peggiori può esserci una piccola vittoria da portare a casa.

E che, nel frattempo, un buon ritornello da cantare insieme a qualcuno non ha mai fatto male a nessuno.

ASCOLTA L’ALBUM:

https://epidemicrecordshc.bandcamp.com/album/hearts-apart-xanax-dramas-rocknroll-lp

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https://www.epidemicrecords.net/store/58-hearts-apart

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