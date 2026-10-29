HEARTS APART: “You’re Not Alone” è il nuovo singolo, un inno alla solidarietà nei momentipiù difficili

Dopo aver raccontato le difficoltà di lasciarsi alle spalle una relazione con “(Not) So Easy”, gli Hearts Apart tornano con “You’re Not Alone”, secondo singolo estratto da Xanax, Dramas & Rock’n’roll, il nuovo album in uscita il 20 novembre 2026 per Epidemic Records. Un brano che mette da parte per un momento il sarcasmo e la frenesia per ricordarci quanto possa essere importante, a volte, semplicemente esserci.

In un disco popolato da ansie, relazioni complicate, frustrazioni e piccoli grandi disastri quotidiani, gli Hearts Apart trovano il tempo di fermarsi e guardare oltre il proprio caos personale. “You’re Not Alone” nasce proprio da qui: dalla capacità, tutt’altro che scontata, di riconoscere la sofferenza di qualcun altro anche quando si è già impegnati a fare i conti con la propria.

Non ci sono grandi proclami né facili ricette per stare meglio. C’è piuttosto l’idea che condividere un momento difficile possa renderlo meno insopportabile. Che a volte non servano le parole giuste, ma una presenza concreta, qualcuno disposto a rimanere al nostro fianco senza pretendere di aggiustare tutto.

Anche musicalmente, “You’re Not Alone” rappresenta una deviazione interessante rispetto al punk rock nervoso e immediato a cui il quartetto vicentino ci ha abituati. Il ritmo rallenta, le atmosfere si fanno più ampie e affiora un’anima decisamente anni Novanta, con suggestioni che guardano alla East Coast americana. Un’altra sfumatura del suono degli Hearts Apart, che qui scelgono di lasciare più spazio al respiro della canzone senza rinunciare all’intensità.

La band racconta così il significato del brano:

“Siamo in mezzo a tutto questo Xanax, questi drama e questo rock’n’roll, a questo turbinio di cuori fragili percepito dal nostro fragile cuore. Eppure, riusciamo a fermare tutto questo roteare quando ci accorgiamo che una persona cara è in difficoltà? Ecco ‘You Are Not Alone’.

La solidarietà compatta e semplice del dolore condiviso come cura reciproca, distante da slogan e cliché, vicina a ciò che conta: esserci, col corpo, fianco a fianco. Il raggio di luce e rivalsa dentro al nostro ultimo album, un inno più lento e East Coast del resto dei brani, dal tocco decisamente più ’90, quasi un post rock dal New Jersey che si fonde con i Samiam.

E se capita di cantare ‘hold on and never give up’ puntando quel dito e quel sorriso a uno specchio, beh, tanta roba.”

È forse proprio quest’ultima immagine a racchiudere il senso della canzone. Perché ricordare a qualcuno che non è solo significa, qualche volta, riuscire a dirlo anche a sé stessi. Senza retorica e senza fingere che tutto si risolva con un ritornello.

“You Are Not Alone” offre così un altro tassello di Xanax, Dramas & Rock’n’roll, il nuovo album degli Hearts Apart in uscita il 20 novembre 2026 per Epidemic Records. Dodici canzoni in cui punk rock, power pop, garage, rock’n’roll e influenze emo si intrecciano a storie di precarietà emotiva, desiderio, alienazione e difficoltà di stare al mondo. Un disco che non pretende di offrire soluzioni, ma che continua ostinatamente a cercare qualcosa per cui valga la pena alzarsi, uscire di casa e magari cantare insieme a qualcuno.

Sono già aperti i preorder dell’album, disponibile anche in un’elegante edizione limitata a 300 copie su vinile colorato.

PREORDER VINILE: https://www.epidemicrecords.net/store/58-hearts-apart

Attivi dal 2018, gli Hearts Apart hanno costruito negli anni un’identità musicale in cui l’urgenza del punk rock incontra melodie contagiose, garage rock’n’roll e una buona dose di autoironia. Dopo Number One To No One (2021), Bang! Wrong Again e la successiva pubblicazione dei due EP in un unico LP, nel febbraio 2025 hanno dato alle stampe Summer Bummer, pubblicato da Epidemic Records e nato dalle macerie di una relazione sentimentale.

Il nuovo album rinnova la collaborazione con l’etichetta e porta avanti il percorso di una band che, tra concerti in giro per l’Europa e nuove canzoni, continua a trovare nel rock’n’roll un modo per raccontare senza troppi filtri le contraddizioni della vita adulta.

Registrato e mixato da Marco Degli Esposti presso Happenstance Recording Studio e masterizzato da Maurizio “Icio” Baggio presso La Distilleria Produzioni Musicali, Xanax, Dramas & Rock’n’roll uscirà il 20 novembre 2026.

Con “You Are Not Alone”, gli Hearts Apart ci ricordano che non sempre possiamo tirarci fuori dai guai da soli. E che forse, prima ancora di cercare una via d’uscita, vale la pena assicurarsi che nessuno debba affrontarli in solitudine.

HEARTS APART sono Checco, Giò, Punch & Silva.

“You Are Not Alone” – Nuovo singolo su tutte le piattaforme: https://bfan.link/you-are-not-alone-ha

Xanax, Dramas & Rock’n’roll – Fuori il 20 novembre 2026 via Epidemic Records.

PREORDER VINILE: https://www.epidemicrecords.net/store/58-hearts-apart