HELEN LOVE, MAKEWAR, SIOUXIE & THE SKUNKS, KINGONS, THE SHIVES, PLAKKAGGIO e TEENAGE BUBBLEGUMS al PUNK ROCK RADUNO 8

Altre aggiunte alla line up del Punk Rock Raduno: la gallese Helen Love, i newyorchesi MakeWar, i bergamaschi Siouxie & The Skunks, i giapponesi Kingons e la reunion dei pop punkers Teenage Bubblegums, la grinta dei romani Plakkaggio e il pop punk degli olandesi The Shivvies vanno ad aggiungersi ai già confermati, tra gli altri, Bull Brigade, Sack, The Dopamines, The Peawees, Tough, The Marked Men, Accelerators, Gambe di Burro, Head, Private Function e Squirtgun.

L’ottava edizione di PRR si terrà dal 17 al 20 luglio prossimi all’Edoné di Bergamo.

PUNK ROCK RADUNO 8 – HOME

