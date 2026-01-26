HENRY ROLLINS: collaborazione con Gaye Advert dei THE ADVERTS

Tempo fa vi abbiamo parlato di una collaborazione in atto tra due delle più importanti leggende del punk mondiale, ovvero Ian MacKaye dei Minor Threat e dei Fugazi e Henry Rollins dei Black Flag. Finalmente Henry Rollins ha rivelato il progetto: la digitalizzazione di una cassetta dei The Adverts, punk rock band inglese di fine anni ’70, mai pubblicata prima (inviatagli direttamente da Gaye Advert) e la sua pubblicazione sottoforma di vinile per In The Red Recordings.

Il 7″ già disponibile e contiene due versioni mai uscite prima di We Who Wait e New Boys.

The ADVERTS – We Who Wait b/w New Boys 7"