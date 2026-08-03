Hey Darling!: fuori il singolo d’esordio “Bored To Death”. Ad agosto apriranno gli Amyl and the Sniffers

Le Hey Darling! si presentano ufficialmente sulla scena con “Bored To Death”, il loro singolo d’esordio già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il trio tutto al femminile, formato da Rachele Margutti, Giulia Vitali e Grazia Cardinale, debutta con un brano intenso e diretto, prodotto da Max Kleinz e pubblicato da Ghandi Dischi con distribuzione ADA Music Italy.

Ad accompagnare l’uscita del singolo ci sarà un debutto live di assoluto prestigio: le Hey Darling! apriranno infatti due date del tour europeo degli Amyl and the Sniffers, il 7 agosto all’Hot in the City di Trieste, nella suggestiva cornice del Castello di San Giusto, e l’8 agosto a Zagabria, sul palco dell’SRC Šalata.

Con “Bored To Death”, la band affronta un tema tanto comune quanto poco raccontato: la fine di una relazione che non esplode in un litigio o in un tradimento, ma si spegne lentamente, fino a lasciare spazio all’abitudine.

Il brano racconta quel momento in cui ci si rende conto che una storia non fa più soffrire semplicemente perché ha smesso di far battere il cuore. Una presa di coscienza che porta alla scelta di andarsene, non per rabbia o rancore, ma per ritrovare sé stessi e ricominciare a vivere.

Dal punto di vista musicale, le Hey Darling! propongono un rock energico e contemporaneo, caratterizzato da un’attitudine viscerale e sincera, capace di trasformare esperienze personali in canzoni nelle quali è facile riconoscersi.

Con “Bored To Death” la band mette così le basi della propria identità artistica, anticipando un percorso che inizierà proprio sui palchi internazionali accanto a una delle realtà più esplosive del rock contemporaneo come gli Amyl and the Sniffers.