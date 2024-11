La ska punk band della Florida Mustard Plug ha annunciato l’uscita di un nuovo Ep intitolato “HEY”. L’Ep, registrato con Bill Stevenson (Black Flag, Descendents, ALL), uscirà il prossimo 13 dicembre e conterrà una cover live di Waiting Room dei Fugazi.

Qui sotto la tracklist completa:

Hey

Take Me With You

Waiting Room

Now or Never (Victor Rice dub)

West Coast

Not Breaking Down

Springtime

Vampire-House On Fire-Math(s) Remix