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HIGH VIS Data a Milano il 19 giugno ai Magazzini Generali

byDeka
25 Marzo 2026
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Gli High Vis tornano in Italia per un’unica data estiva a Milano. Il concerto, organizzato da Hellfire Booking Agency, si terrà il 19 giugno 2026 ai Magazzini Generali.

La band britannica si distingue per un sound che unisce elementi di progressive hardcore, post punk, britpop e influenze Madchester, costruendo un’identità musicale difficilmente classificabile. I loro brani alternano momenti più ruvidi ad aperture melodiche, mantenendo una forte componente dinamica sia in studio che dal vivo.

Negli ultimi anni gli High Vis hanno consolidato la propria presenza nella scena internazionale, partecipando a numerosi festival e portando avanti tematiche sociopolitiche all’interno dei loro testi. Le loro performance live sono tra gli elementi più riconosciuti del progetto.

La data milanese arriva dopo il sold out registrato al Legend Club e il recente tour come band di supporto ai Turnstile. L’appuntamento è fissato per il 19 giugno ai Magazzini Generali di Milano.

Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/4329739940599185/

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