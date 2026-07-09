Hillside Fest 5: due giorni di punk rock a ingresso gratuito a Montegridolfo

L’11 e 12 luglio torna l’Hillside Fest per la sua quinta edizione. Il festival si svolgerà al Peter Park di Montegridolfo (RN) con ingresso gratuito.

Sabato 11 luglio spazio all’hardcore e al punk rock con Your Demise (UK), Second Youth, Madbeat e Unwilling. Domenica 12 luglio saliranno invece sul palco Ruben Camillas e Camala.

Oltre ai concerti, il festival offrirà area food & drink, gaming e merch area, Punk Rock Recycle, area expo e campeggio gratuito. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica dal vivo e della cultura DIY.