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Hold Me Tight: il 24 aprile esce il nuovo singolo

byDeka
23 Aprile 2026
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Gli Hold Me Tight annunciano l’uscita di “No Turning Back”, il nuovo singolo disponibile dal 24 aprile, primo passo di una nuova fase artistica per la band.

Il brano apre “The Fall”, capitolo iniziale di un percorso più ampio che verrà sviluppato nei prossimi mesi, introducendo fin da subito un immaginario freddo, essenziale e carico di tensione.

Dal punto di vista sonoro, la band si muove tra metal e hardcore, alternando momenti di impatto diretto a passaggi più rarefatti, senza cercare una vera risoluzione ma lasciando emergere un equilibrio instabile.

Dopo l’EP di debutto del 2023 e un periodo di pausa legato a difficoltà personali e di salute, gli Hold Me Tight sono tornati sul palco alla fine del 2024, segnando un punto di svolta accompagnato da una nuova urgenza espressiva e da una direzione più definita.

“No Turning Back” rappresenta il primo tassello di una serie di singoli legati a un concept in evoluzione, sviluppato anche attraverso una campagna visiva costruita attorno all’estetica di “The Fall.”

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