HOLLOW SKIES: Fuori ora il video di “Downfall”!

Torna l’alternative rock band HOLLOW SKIES con un nuovo singolo intitolato “Downfall”, disponibile ORA in tutti gli store digitali in collaborazione con Warmusic Management. Il brano – che vede la collaborazione in fase di scrittura e produzione di Lorenzo Accattoli (Stain The Canvas) e di Federico Ascari al mix e master – è supportato da un video ufficiale diretto da Luca Moretti.

La canzone esplora la difficile ricerca di sé stessi in un contesto di disconnessione emotiva, una riflessione sull’incapacità di fare davvero luce su ciò che sentiamo, impedendoci di trovare una via di uscita: “Questa canzone esplora il profondo abisso emotivo di un’anima persa nell’incomunicabilità” spiega la band “Le parole dipingono un quadro di solitudine schiacciante, dove Camilla si sente invisibile, lontana e distante, quasi come se fosse imprigionata in una realtà che si restringe attorno a lei. La lotta interiore è costante, l’urlo della sofferenza diventa un sussurro e la mente, un luogo pericoloso e caotico, non è più sicura. L’incapacità di comunicare con gli altri e, ancor più doloroso, con sé stesso, trasforma ogni pensiero in un’urgenza insostenibile. Mattia rafforza questo concetto nella sua strofa, più ritmica e sostenuta: il dolore ci rende ciechi nei confronti del prossimo, l’empatia è un ricordo ormai lontano, perso nel labirinto delle nostre insicurezze. Il pezzo parla dell’impossibilità di essere visto e sentito, di una solitudine che cresce esponenzialmente, mentre l’autocomprensione si perde nel buio. Un forte senso di frustrazione per un mondo che sembra sempre più cieco ai bisogni e ai desideri degli altri. Nel suo insieme, il brano mette a nudo la dolorosa incomunicabilità tra le persone e l’isolamento che ne deriva, un isolamento che diventa sempre più soffocante, mentre il mondo continua imperterrito a girare come se nulla fosse accaduto”.