HONEY – Dieci anni dopo, la seconda parte dell’EP “Blast” esce dal cassetto

Ci sono dischi che nascono, vengono registrati e finiscono fuori nel giro di pochi mesi. E poi ci sono canzoni che prendono strade decisamente più lunghe. Restano ferme su un hard disk, sopravvivono a cambi di programmi, progetti e anni che passano, fino a quando qualcuno si chiede: ma perché cazzo non le facciamo uscire? Ed è proprio quello che è successo agli Honey con una manciata di pezzi registrati ormai dieci anni fa.

La storia parte nel 2016, durante le sessioni di “Blast”. In quel periodo la band registra dieci brani destinati inizialmente a un’unica uscita per Striped Music e Ammonia Records. Brani che mostrano fin da subito una doppia anima: i primi cinque hanno un carattere più immediato e solare, mentre gli altri si muovono su atmosfere più scure e più tetre. Da qui l’idea di separare il materiale in due uscite distinte, mantenendole però legate nello stesso progetto. Solo che la seconda parte non uscirà mai.

I programmi cambiano, Andrea lascia la band mentre Mattia, alias Dieci, prende parte alla scrittura di nuovi pezzi. Mentre le cinque registrazioni rimangono, nel proverbiale cassetto.

I programmi cambiano, Andrea lascia la band e Mattia, alias Dieci, prende parte alla scrittura di nuovi pezzi che finiranno per convincere sempre più la band, spostando inevitabilmente l’attenzione altrove. Mentre le cinque registrazioni rimangono chiuse nel proverbiale cassetto.

Passano gli anni, finché, in occasione del decimo anniversario di Blast, la band decide di riportare alla luce quelle vecchie registrazioni. Più che un’operazione nostalgia, è semplicemente arrivato il momento di tirarle fuori dal cassetto: sono pezzi che appartengono alla storia degli Honey e lasciarli ancora fermi su un hard disk avrebbe poco senso.

Nasce così “TIMELESS”, l’altra faccia di Blast: non demo o avanzi di studio ripescati per l’occasione, ma pezzi che già allora erano stati volutamente separati dagli altri perché mostravano un lato diverso della band.

E in un mondo musicale sempre alla ricerca della prossima uscita e di qualcosa di nuovo da produrre, c’è qualcosa di bello e romantico nel guardarsi indietro e recuperare canzoni rimaste ferme per un decennio, in attesa soltanto di essere pubblicate e ascoltate.

TIMELESS

-Honey

-Misunderstanding

-Pull Yourself Together

-Forever Is Not So Long

-From Bad To Worse