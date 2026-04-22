How To Make Enemies And Try To Interview Ben Weasel: la mia intervista al frontman degli Screeching Weasel

Intervistare i propri idoli musicali non è mai facile: il rischio è sempre quello di rimanere delusi. Intervistare Ben Weasel? Livello Missione Impossibile. Ma ci ho provato, sapendo che le possibilità erano due: o mi rispondeva, o mi mandava direttamente a quel paese senza passare dal via. Considerando la sua storia e il suo modo diretto di dire le cose, entrambe le opzioni erano plausibili. Alla fine ha risposto e, per me, ne è valsa la pena.

Vale: Il mondo si muove a un ritmo sempre più insostenibile, tutto è veloce e siamo costantemente sovraccarichi di informazioni.



Ben: Mi piace!

V: Vedo un cambiamento simile anche nella musica: le persone raramente si soffermano su un album, passando da un brano all’altro in un loop infinito, e il rituale fisico dell’ascolto (vinili, CD, cassette) sta quasi scomparendo. La musica cade rapidamente nel dimenticatoio in un’epoca di piattaforme di streaming e talent show usa e getta.

Cos’è cambiato nel fare musica oggi rispetto a 40 anni fa e come hai vissuto questa modernità?



B: Registrare musica è più facile grazie ai software. Ma siamo diventati troppo dipendenti da essi. I dischi rock non respirano più. La registrazione digitale ci permette di essere più precisi di quanto sia consigliabile per la musica rock. Abbiamo scambiato il groove con la perfezione matematica. Non giova alla musica.

V: Pensi che si perda qualcosa quando le persone non ascoltano un album nella sua interezza, nel modo in cui lo avevi concepito?



B: Sì, almeno per quanto riguarda i miei album. Sono cresciuto con l’AOR. Le mie band preferite facevano album piuttosto che singoli. Non è l’unico modo di fare le cose, ma è l’unico che conosco.

V: Gli Screeching Weasel hanno avuto un enorme impatto sul punk rock, in particolare sul suono Ramonescore, influenzando poi il pop punk nel suo complesso. Band come Green Day e Blink-182 vi hanno spesso citato come un’influenza fondamentale, e anche Mike Dirnt ha registrato con voi. Che effetto ti fa aver avuto tale impatto, non solo su grandi band, ma su innumerevoli ragazzi e ragazze che hanno imbracciato uno strumento grazie alla vostra musica?

B: Per quanto riguarda le band punk indipendenti, probabilmente i NOFX hanno avuto un impatto molto maggiore del nostro. Ma, nella misura in cui qualcuno sia stato ispirato a fare musica grazie agli Screeching Weasel, è davvero una cosa molto bella.

V: Ricollegandomi a questo, pensi che gli Screeching Weasel avrebbero potuto raggiungere lo stesso livello di successo di Green Day e Blink-182 se non ci fossero stati continui scioglimenti e cambi di formazione? O c’era dell’altro? Ricordo un’intervista in cui dicevi che oggi ti diverti molto di più a far parte della band rispetto ad allora.



B: Dubito che ci fosse qualcosa che avremmo potuto fare per diventare più popolari. Non credo che quello che facciamo abbia un richiamo così ampio come Green Day o Blink. Forse avremmo potuto fare un po’ meglio se avessi avuto un atteggiamento diverso. Ma se avessi avuto un atteggiamento diverso, sarebbe stata una band diversa. In ogni caso, finché la musica è il mio lavoro quotidiano, sono felice.

V: Hai spesso detto che questa è la migliore formazione degli Screeching Weasel, senza togliere nulla ai membri passati. Sembra che tu apprezzi molto le persone con cui suoni oggi, non solo come musicisti ma anche come individui. Ti sono stati accanto in quello che è stato probabilmente il periodo più difficile della tua carriera, dopo SXSW nel 2011, quando i tuoi compagni di band se ne sono andati, la tua etichetta ti ha lasciato e su internet si diceva che la tua carriera fosse finita, con molti giudizi da dietro una tastiera. Quanto è stato importante averli dalla tua parte in quel momento? Come hai vissuto quel periodo, sia a livello personale che artistico, e in che modo ha influenzato il tuo approccio alla band oggi?

B: Sono stato io a licenziare la vecchia band, non se ne sono andati loro. Ma i nuovi ragazzi sono stati fantastici. Hanno visto la situazione per quello che era davvero. Stavamo lavorando con un manager che cercava di farci fare cose che non avremmo dovuto fare. SXSW è stato un buon esempio di questo. Ho detto no a quel concerto 4-5 volte prima di cedere. Non apparteniamo a un posto come SXSW e non è lì che i nostri fan vogliono vederci. Però sono contento che sia successo. Mi ha acceso un fuoco sotto il culo. Mi è piaciuto molto farla pagare a chi diceva che la mia carriera fosse finita. Il rancore è un motivatore meraviglioso.

V: Inoltre, molti fan ti sono rimasti accanto: quanto ha significato per te questo supporto?



B: Significa tutto, perché senza fan sei fuori dal giro. Ho sempre sospettato che ci fossero più persone ad apprezzare il mio atteggiamento di quanto internet lasciasse intendere. A quanto pare avevo ragione.

V: Sei sempre stato molto diretto, dicendo le cose senza compromessi né filtri. Mi sono imbattuta in un’intervista del 1987, quando la band si era appena formata, e il tuo atteggiamento era già caustico e irriverente. Parli di molte cose: il vostro primo album, il pubblico di allora (tra le 100 e le 200 persone!), il costo dei biglietti (5 dollari!), l’autoproduzione, l’attitudine e i testi più scanzonati rispetto a quelli più seri delle band hardcore dell’epoca, il messaggio che volevate trasmettere -think for yourself- [pensa con la tua testa, ndr], la musica con cui sei cresciuto, il tuo odio per i Led Zeppelin, e cito: “La peggior band di sempre dopo i Beatles, i Led Zeppelin sono sinonimo di stupidità. Se vi piacciono, bene, ma a me no, ed era ora che qualcuno lo dicesse.” E ancora la tua critica al classic rock (“I Beatles, i Rolling Stones, gli Who sono band per i miei genitori, non per me”), le tue band preferite (Black Flag, Alice Cooper, Ramones, Angry Samoans), il sistema creato da MTV.

Sul metal: “In generale odio l’heavy metal, anche se questo programma si chiama Metalheads, mi dispiace, è la mia opinione personale, è semplicemente qualcosa che non mi interessa. […] Non odio davvero i Metallica: se passano alla radio o qualcosa del genere, non mi metto a urlare e a spegnere come farei se ci fossero gli U2.” [ahahah]

Una frase in particolare mi ha colpito: “Più impari, più diventi una persona migliore, ma la maggior parte delle scuole e degli insegnanti non ti insegna nulla: ti dicono solo cosa fare. Ti addestrano, non ti insegnano.”

E molto altro. Mi ha davvero divertito guardarla, una bellissima capsula del tempo. Se avessi la possibilità di dire qualcosa al te stesso del 1987, cosa gli diresti? E al contrario, cosa direbbe lui a te oggi? Oggi ti senti più vicino al ragazzo che ha iniziato tutto o a qualcuno che non pensavi saresti mai diventato?

B: Probabilmente direi al me diciassettenne di calmarsi un po’. Però è stato divertente. Stavo portando avanti un’attitudine che nel punk mancava da un po’. Nel bene e nel male, non penso di essere poi così diverso da allora. Anche se adoro i Rolling Stones. E gli U2!

V: Dopo decenni passati a essere “Ben Weasel”, lo consideri un personaggio?



B: Sì, certo. L’industria dell’intrattenimento si basa sull’illusione.

V: E c’è qualcosa che senti di aver sacrificato per mantenerlo?



B: Sono riuscito ad alienarmi parecchie persone che non ho mai incontrato, il che probabilmente non è stato il massimo per la mia carriera. Però non posso fare a meno di trovarlo perversamente soddisfacente.

V: La creatività è sempre stata al centro della musica, ma oggi sempre più persone si affidano all’intelligenza artificiale, spesso come scorciatoia piuttosto che come strumento. Pensi che si rischi di perdere qualcosa di essenziale? E in un contesto del genere, cosa distingue ancora davvero la personalità e il talento da tutto il resto?

B: Ci saranno sempre persone che rispondono alla chiamata di creare. È un istinto umano. Ed è divertente. Puoi fare soldi copiando il lavoro degli altri o lasciando che sia l’IA a farlo per te, ma a me non sembra divertente. Chi lo fa sta facendo business, e va bene. Ma se sei spinto a creare, non riuscirai a essere fraudolento, perché a quel punto non stai più creando. E gli artisti migliori hanno una compulsione quasi patologica a creare. Per me scrivere canzoni è una gioia enorme. Nel bene e nel male, nessun altro può fare quello che faccio io esattamente nel modo in cui lo faccio io. È tutto ciò che posso offrire a chi ascolta e che non può trovare altrove. Per questo ne sono protettivo e non lo cambierò solo per risparmiarmi un po’ di lavoro o per cercare di raggiungere un pubblico più ampio.

V: Grazie per il tuo tempo, ci vediamo a Milano!



B: A presto!