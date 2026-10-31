I 15 pezzi da ascoltare ad Halloween

Di seguito trovate una selezione di 15 brani punk rock, hardcore e horror punk adatti alla notte delle streghe, tra classici intramontabili, pezzi meno conosciuti e qualche proposta italiana.

Buon Halloween!

MISFITS: Halloween

Pubblicato come singolo nel 1981, “Halloween” è uno dei brani simbolo dell’horror punk, genere che i MISFITS hanno contribuito a definire.

RAMONES: Pet Sematary

Scritta da Dee Dee Ramone e Daniel Rey per l’adattamento cinematografico del romanzo di Stephen King, la canzone è stata pubblicata nel 1989 nell’album Brain Drain.

DEAD KENNEDYS: Halloween

Pubblicata nell’album d’esordio Fresh Fruit for Rotting Vegetables del 1980, “Halloween” affronta il tema delle maschere e dell’identità personale.

AGAINST ME!: Haunting, Haunted, Haunts

Pubblicato nell’album Shape Shift with Me del 2016, il brano mostra il lato più melodico e diretto degli AGAINST ME!.

THE QUEERS: The Night of the Living Queers

Con un titolo che richiama il cinema degli zombie, THE QUEERS portano nella playlist il loro pop punk melodico, caratterizzato da brani brevi, chitarre veloci e ritornelli immediati.

THE JASONS: Don’t Fall Asleep

I THE JASONS sono una band horror punk statunitense il cui immaginario è legato ai film slasher e, in particolare, al personaggio di Jason Voorhees della saga Venerdì 13.

UK SUBS: I Walked with a Zombie

Gli UK SUBS, storica formazione della prima scena punk britannica guidata da Charlie Harper, affrontano il tema degli zombie in questo brano incluso nella compilation Punk Rock Halloween – Loud, Fast & Scary! del 2017.

999: Everyday’s Like Halloween

I 999, tra i gruppi rappresentativi della prima ondata punk britannica, partecipano alla compilation Punk Rock Halloween – Loud, Fast & Scary! del 2017 con un brano dedicato alla festa.

GROOVIE GHOULIES: Trick or Treat

I GROOVIE GHOULIES hanno costruito la propria identità musicale mescolando pop punk melodico e riferimenti alla cultura horror e fantascientifica.

THE VANDALS: Curse of the Unripe Pumpkin

Il brano è incluso nella compilation Punk Rock Halloween II: Louder, Faster & Scarier, pubblicata nel 2019.

TEENAGE BOTTLEROCKET: The Invisible Man

I TEENAGE BOTTLEROCKET sono una band statunitense di pop punk influenzata dalla tradizione melodica dei RAMONES.

FOOLISH BUT NOT ALONE: Candies for Halloween

Pubblicato nel 2025, “Candies for Halloween” è un singolo del progetto punk rock italiano FOOLISH BUT NOT ALONE.

LESTER GREENOWSKI: Halloween

Il musicista italiano LESTER GREENOWSKI ha pubblicato “Halloween” nel 2021, accompagnandolo con un videoclip ispirato al cinema horror di John Carpenter.

TIGER ARMY: The Power of Moonlite

Guidati dal cantante e chitarrista Nick 13, i TIGER ARMY sono una delle formazioni più conosciute della scena psychobilly statunitense.

AFI: Fall Children

“Fall Children” è contenuta nell’EP All Hallow’s, pubblicato dagli AFI nel 1999.