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I B745 pubblicano”Sospesi sopra il nulla”

byDeka
10 Aprile 2026
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I B745 pubblicano “Sospesi sopra il nulla”: mining punk tra storia e attualità

È disponibile da aprile 2026 “Sospesi sopra il nulla”, album d’esordio dei B745, band proveniente da Carbonia.

Dopo un anno e mezzo tra sala prove, concerti e lavoro costante, il gruppo arriva alla pubblicazione del primo disco, disponibile in formato digitale su YouTube e in versione fisica su prenotazione attraverso i canali social della band.

Prodotto da Carlo Conen, l’album propone una miscela sonora definita dagli stessi B745 come “mining punk”: un ibrido che unisce diverse influenze e che trae ispirazione diretta dalla storia mineraria del territorio sulcitano.

Le sonorità del disco richiamano infatti l’energia e la durezza del lavoro in miniera, trasformando l’immaginario delle picconate e della fatica in un linguaggio musicale diretto e incisivo.

Ascolta l’album:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxwehzCAN0DwTimX9XSx1t6cvyId011EB

 

 

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