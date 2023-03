I BAD NERVES al LOW-L FEST per la loro prima data italiana di sempre

I BAD NERVES sbarcheranno finalmente nel nostro paese il prossimo 16 giugno, al LOW–L FEST, per la loro unica data italiana.

Sarà dunque il quintetto di East London a chiudere la serata del venerdì della quarta edizione del LOW–L FEST, che vede già annunciati Bee Bee Sea e The Jackson Pollock.

L’uscita del loro primo album nel 2020 è stata come un fulmine a ciel sereno in un anno decisamente complicato. Da lì i Bad Nerves non si sono più fermati, toccando l’apice delle classifiche del Regno Unito.

Ora hanno appena annunciato che entreranno in studio per registrare il loro secondo album e prepararsi ad un 2023 che li vedrà salire su alcuni dei più importanti palchi europei e non solo, dal Manchester Punk Festival al 2000Trees.

Al LOW–L FEST sarà dunque l’occasione perfetta per godersi da vicino il loro energico, pazzo e imperdibile show.



Date: 15–16–17 giugno 2023

Single day ticket: 5€ (in cassa la sera dell’evento)

3 Day Pass: 10€ (prevendita su DICE)

Luogo: Spazio4.0, Via A. Manzoni 21, 29122 Piacenza (PC)

Link:

FB – https://www.facebook.com/lowlfest

IG – https://www.instagram.com/lowl_fest