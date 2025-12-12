I BEE BEE SEA e l’intervista a bordo della DeLorean!

Immaginare i Bee Bee Sea in tre momenti diversi della loro storia significa osservare una band in continua mutazione, ma con un cuore sempre riconoscibile. È come aprire tre finestre separate sullo stesso panorama e scoprire che la luce, i colori e il vento non sono mai gli stessi. Nel 2015 c’è l’urgenza delle prime prove, dei primi chilometri, delle prime follie. Nel 2025 arriva la consapevolezza di un percorso che ha iniziato a lasciare il segno. Nel 2035, invece, c’è lo spazio sconfinato delle possibilità. Ho deciso di fare un viaggio attraverso questi tre presenti alternativi, ponendo alla band le stesse identiche domande e lasciando che ogni versione di loro ci raccontasse la propria verità del momento. Forse avremmo dovuto promuovere l’album nuovo ma mi sa che non l’abbiamo fatto. Lo trovate qui, ascoltate e supportate: https://beebeesea.bandcamp.com/ ?

Cosa sono per voi i Bee Bee Sea? Come descrivereste la vostra band in questo momento?



2015 – 3 regaz con tanti dubbi ma tanta sbatta. Prove su prove e concerti ovunque. Spirito rok n roll, suoni di chitarra brutti, il tempo delle canzoni è un optional, l’importante è fare bordello e stoccare più free drink e paie possibile.

2025 – Qualche certezza in più. Proviamo la scaletta e i pezzi nuovi vedremo più avanti. Concerti se la situa è bella oppure se pagano bene veniamo e ci divertiamo. Qualche canzone può non fare casino ma anche lì da vedere in base al tasso alcolemico e dal tipo di situazione. Si può anche andare a letto presto dopo i concerti se il post concerto è un po’ pacco.

2035 – Siamo praticamente diventati i Derozer.

Parlateci un po’ del nuovo album. Carta bianca.

2015 – Un po’ pulitino ma le canzoni sono belle.

2025 – Un po’ marcino ma le canzoni sono belle

2035 – Suoni stupendi ma le canzoni son brutte. Godetevi gli album del primo decennio gente e venite a vederci ora, non nel 2035.

Che musica state ascoltando in questo momento per darvi l’ispirazione?

2015 – Black Lips, Thee Oh Sees

2025 – Twisted Teens, Sharp Pins,

2035 – Derozer

Quanto può andare lontano un gruppo garage di Castel Goffredo che canta in inglese e che ha un’attitudine poco commerciale? E che ruolo gioca la vostra città/provincia nella vostra vita?

2015 – Diventeremo giganti perché siamo i più fighi del paese.

2025 – Siamo la più grande band mai uscita da Castel Goffredo. Alla faccia vostra Invasione Degli Omini Verdi!!!

2035 – Finalmente hanno sostituito la statua di Don Aldo Moratti con la nostra.

Qual è un traguardo che sognate di raggiungere e come immaginate il vostro futuro?

2015 – Apriremo un concerto degli Oasis ma chissà se mai si riuniranno.

2025 – Oh magari ci chiamano

2035 – Non ci hanno chiamato raga…

Guardandovi nelle tre versioni temporali, qual è l’elemento che non cambierà mai nei Bee Bee Sea? Una cosa che volete assolutamente proteggere della vostra identità di band.

2015 – Anche se diventiamo pelati c’è sempre il cappello.

2025 – La Teisco di Wilson vivrà in eterno

2035 – “ok ragazzi, questa canzone si chiama Piangi Con Me” ??

Se poteste definire questo capitolo dei Bee Bee Sea con una parola, quale sarebbe?

2015 – Stanzino

2025 – Stanzini

2035 – Derozer

Come state vivendo la scena musicale attorno a voi?

2015 – Ci sono un sacco di band più grandi di noi

2025 – Ci sono un sacco di band più giovani di noi

2035 – La band di mio nipote apre i nostri concerti (avrà 18 anni nel 2035) e farà le cover dei Bee Bee Sea quelle del 2015.

Che spazio ha la sperimentazione nel vostro lavoro?

2015 – “Facciamo burdel ma vi prego non come le altre 626653165 band garage che ci sono là fuori”

2025 – “Vediamo cosa succede se metto 6 strofe diverse prima di arrivare al ritornello”

2035 – “Alla nostra etààààà…”

Qual è la cosa che vi entusiasma di più nella vostra musica?

2015 – Le chitarre mega acide

2025 – Le canzoni

2035 – Non vedere mia moglie al weekend