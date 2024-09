27 Settembre ore 19.00 è l’ora attesa per la premiere del video di I Believe In Miracles a cura dei DeeCRACKS con Andrea Manges.

Il brano farà parte del Tributo ai Ramones “Brain Drain” che uscirà il 29 Novembre di quest’anno per Striped Records

https://distrokid.com/hyperfollow/deecrackswithandreamanges/i-believe-in-miracles