I Bull Brigade annunciano il nuovo album in uscita nel 2026

I Bull Brigade hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album, intitolato Perché non si sa mai, in arrivo il 13 febbraio 2026 per Motorcity Produzioni.

Il disco segnerà una nuova tappa nel percorso del gruppo, ormai considerato uno dei nomi di riferimento del punk rock italiano ed europeo.

Dagli esordi con Strade Smarrite (2008), che li ha imposti come portavoce dello street punk italiano, ai successivi Vita Libertà (2016) e Il Fuoco Non Si è Spento (2021), i Bull Brigade hanno costruito un’identità sonora e lirica inconfondibile, capace di unire rabbia, melodia e impegno sociale. La band si è distinta per i testi diretti e poetici, che raccontano la vita di strada, le periferie e la quotidianità della classe operaia.

Negli ultimi anni, il gruppo ha consolidato la propria presenza nei principali festival indipendenti e nei grandi club italiani, condividendo il palco con artisti come Bad Religion e Millencolin. L’ingresso nel roster di Barley Arts per l’Italia e di HFMN per la Spagna conferma il crescente riconoscimento internazionale del progetto.

Con Perché non si sa mai, i Bull Brigade intendono proseguire il loro percorso di crescita, mantenendo fede alle radici punk e alla propria attitudine, fatta di energia, sincerità e storie che continuano a parlare a più generazioni.