I Bull Brigade con Jack a Parigi

Sono le 22 circa del 27 settembre 2024 e sul palco del Kilowatt , sotto il cielo di Parigi, i Brigada Flores Magon stanno suonando il loro ultimo concerto.

Presente in sala praticamente il meglio della scena antifascista europea , giunta da ogni dove per abbracciare i ragazzi, dopo la scomparsa di Julien. Mateo mi chiama per cantare Pour Ma Classe, e mentre io porto sopra al palco i tuoi occhi ed il tuo sorriso, accanto a quelli di Clement, lui inizia a raccontare alla gente di te e del tuo coraggio… il resto del racconto è fatto di emozioni difficili da spiegare solo a parole.

Cito Antonio Gramsci perché è quanto di meglio possa fare per salutarti, con la speranza che i tuoi sacrifici insieme a quelli dei tuoi compagni possano essere uno strumento per affrontare il futuro. Buon Viaggio Jack, torna sotto al palco insieme a noi.

Eugy Bull Brigade