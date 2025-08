I Cock Sparrer annunciano “the final show” a Los Angeles: sold out in 2 giorni. Unica data italiana al Punkadeka Festival

I Cock Sparrer hanno annunciato “the final show” a Los Angeles e la risposta del pubblico è stata immediata: i circa 4.000 biglietti per l’Hollywood Palladium sono andati sold out in appena due giorni.

Un traguardo impressionante che conferma lo status leggendario della band inglese, autentica pietra miliare dello street punk mondiale.

Il concerto, in programma il 22 novembre 2025, è stato descritto dalla band come

“una delle ultime date americane per i ragazzi dall’Inghilterra”

lasciando intendere che il loro tour d’addio sia ormai alle battute finali.

Solo pochi mesi fa, i Cock Sparrer si erano esibiti dicendo fosse l’ultima vola al Punk Rock Bowling Festival di fronte a oltre 10.000 persone, dimostrando ancora una volta di essere capaci di coinvolgere nuove e vecchie generazioni sotto il segno di un punk autentico, diretto, senza compromessi.

In questa fase finale della loro straordinaria carriera – attiva dal 1972 – ogni concerto assume un valore storico. E in Italia, ci sarà una sola occasione per vederli dal vivo: il 6 settembre 2025 al Punkadeka Festival di Milano, all’interno del suggestivo Parco dell’Idroscalo, presso il Circolo Magnolia.

Sarà la loro prima volta in Italia dopo oltre dieci anni.

Cock Sparrer al Punkadeka Festival: un’occasione irripetibile

Dopo il sold out a Los Angeles, il concerto italiano diventa una tappa imperdibile per chi ama davvero il punk. Non è solo un live: è un pezzo di storia sul palco.

L’invito è di prendere subito il biglietto, perché sarà difficile – se non impossibile – avere un’altra occasione di vedere i Cock Sparrer nel nostro Paese.

Insieme a loro, ci saranno altre 9 band italiane e internazionali che rappresentano il meglio del punk rock, hardcore e Oi! europeo: Derozer, Discomostro, Sempre Peggio, The Bloodstrings, Arturo, RFC, Retarded, Medium Beer

Punkadeka festival 2025

Sabato 6 settembre 2025

Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio,The Bloodstrings, RFC, Retarded, Medium Beer

Orario: Dalle 14.30 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN