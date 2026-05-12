I COLLETTIVI CHE FANNO COSE fiche IN ITALIA, da uno STANZINO al Pantheon del punk rock, una storia lunga vent’anni

Cos’è la longevità se non un’intenzione? È la voglia di fare che si unisce alla lungimiranza e alla missione di restare in piedi con forza, ogni anno con lo stesso spirito. La lunga storia del collettivo Lo Stanzino, (che amo immaginare come i Goonies del punk della bassa, chiusi dentro una stanza angusta a sognare le loro avventure) è fatta di pura passione, della voglia di creare nuovi schemi, non soltanto di rompere quelli vecchi, e soprattutto di mantenere ciò che si è creato; del resto, esistere da così tanto è già una garanzia di per sé. Come farebbe a durare una realtà così se non fossero i primi a divertirsi e a crederci? I primi a dare un senso a ciò che organizzano e, ancora di più, i primissimi a tenere alta “la musica che ci piace a noi”, senza mai accusare il colpo. Potremmo definire tranquillamente Ghisalba una piccola roccaforte del punk, senza mura e porte a sbarrarla e sempre pronta ad accogliere davvero tutti.
Ora però ora vogliamo sapere come si arrivi fin qui, ce lo facciamo spiegare da loro, e anche come si continui a farlo… pure!
Essendo noi i principali fruitori di quel genere (Crancy Crock vi dice qualcosa? NdS), cerchiamo di organizzare serate con band della scena punk locale e nazionale, come Derozer, Vallanzaska, Shandon, Raw Power e molti altri.
Tranne per i pochi e volenterosi sponsor che hanno capito l’importanza della cultura e della musica in una zona come la nostra, il nostro festival si autofinanzia orgogliosamente dal 2005
Preferiamo mandare messaggi con le nostre azioni, con il nostro modo di essere
Niente slogan, niente luoghi comuni, solo rispetto e volontà di lavorare insieme per creare qualcosa di positivo in una provincia tosta e impegnativa come molte altre.
Oggi lo stesso lavoro viene fatto sui social, ci fa risparmiare tempo e denaro, magari rischia di essere una goccia in mezzo al mare di informazioni che circolano in rete, sicuramente ci fa risparmiare la benzina e ci evita le multe dalla polizia locale per affissione abusiva…come è già successo qualche anno fa!
Quindi ben vengano i nuovi strumenti, da parte nostra approcciati comunque con quella mentalità DIY che ci ha sempre contraddistinto.
Vi divertirete.