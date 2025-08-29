I colossi dello street punk oi! mondiale al Magnolia di Milano

Milano si prepara a un appuntamento storico: sabato 6 settembre 2025 il Punkadeka Festival porterà al Circolo Magnolia i Cock Sparrer, autentiche leggende dello street punk internazionale.
Attivi dal 1972, i Cock Sparrer hanno definito le radici dell’Oi!, influenzando intere generazioni di band, da Rancid ai Dropkick Murphys. Dopo aver conquistato il Punk Rock Bowling di Las Vegas davanti a oltre 10.000 persone, tornano in Italia per un’unica data esclusiva: l’occasione perfetta per rivedere dal vivo gli autori di Shock Troops, album-capolavoro che ha segnato la storia della musica punk.
A scaldare il pubblico insieme a loro ci sarà il meglio della scena punk europea: i Derozer, band di culto del punk rock italiano; i Discomostro, con un live che porterà sul palco tutta la potenza del nuovo disco OH NO!; i Sempre Peggio, simbolo della scena milanese e fieri portatori dell’etica DIY; gli storici Arturo, in reunion speciale per celebrare i 25 anni di Conversazioni; gli RFC con la loro energia ska-core; i Retarded, reduci da una reunion esplosiva; e i tedeschi Bloodstrings, al debutto assoluto in Italia. A dare il via alla giornata saranno i brianzoli Medium Beer.
Il Punkadeka Festival non è solo musica: la giornata sarà arricchita da un’ampia area Expo DIY con distro, etichette indipendenti, libri, fumetti, giochi e progetti culturali, oltre a un’area food & drink immersa nel verde del Parco dell’Idroscalo.
Il manifesto ufficiale del festival è firmato da Zerocalcare, artista da sempre vicino al mondo punk e ai suoi valori di resistenza e indipendenza.
-No token
-Birra senza code
-Pit unico
-Bambini e ragazzi benvenuti – ingresso gratuito sotto i 14 anni
-Distributore di acqua gratuito per tutti
-Ingresso gratuito e spazio dedicato per persone con disabilità
-Zona merch e distro DIY
-Zona food con pizza e molto altro.
-Fine concerti compatibile con mezzi di trasporto
Rispetto, inclusione e divertimento.
No violenza, no razzismo, no sessismo.
Punkadeka festival 2025
Sabato 6 settembre 2025
Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio,The Bloodstrings, RFC, Retarded, Medium Beer
Orario: Dalle 14.30 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)
Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)
Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405
Info: https://www.punkadeka.it/festival/
Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/
Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN