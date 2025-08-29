I colossi dello street punk oi! mondiale al Magnolia di Milano

Milano si prepara a un appuntamento storico: sabato 6 settembre 2025 il Punkadeka Festival porterà al Circolo Magnolia i Cock Sparrer, autentiche leggende dello street punk internazionale.

Attivi dal 1972, i Cock Sparrer hanno definito le radici dell’Oi!, influenzando intere generazioni di band, da Rancid ai Dropkick Murphys. Dopo aver conquistato il Punk Rock Bowling di Las Vegas davanti a oltre 10.000 persone, tornano in Italia per un’unica data esclusiva: l’occasione perfetta per rivedere dal vivo gli autori di Shock Troops, album-capolavoro che ha segnato la storia della musica punk.

A scaldare il pubblico insieme a loro ci sarà il meglio della scena punk europea: i Derozer, band di culto del punk rock italiano; i Discomostro, con un live che porterà sul palco tutta la potenza del nuovo disco OH NO!; i Sempre Peggio, simbolo della scena milanese e fieri portatori dell’etica DIY; gli storici Arturo, in reunion speciale per celebrare i 25 anni di Conversazioni; gli RFC con la loro energia ska-core; i Retarded, reduci da una reunion esplosiva; e i tedeschi Bloodstrings, al debutto assoluto in Italia. A dare il via alla giornata saranno i brianzoli Medium Beer.

Il Punkadeka Festival non è solo musica: la giornata sarà arricchita da un’ampia area Expo DIY con distro, etichette indipendenti, libri, fumetti, giochi e progetti culturali, oltre a un’area food & drink immersa nel verde del Parco dell’Idroscalo.

Il manifesto ufficiale del festival è firmato da Zerocalcare, artista da sempre vicino al mondo punk e ai suoi valori di resistenza e indipendenza.

-No token

-Birra senza code

-Pit unico

-Bambini e ragazzi benvenuti – ingresso gratuito sotto i 14 anni

-Distributore di acqua gratuito per tutti

-Ingresso gratuito e spazio dedicato per persone con disabilità

-Zona merch e distro DIY

-Zona food con pizza e molto altro.

-Fine concerti compatibile con mezzi di trasporto

Rispetto, inclusione e divertimento.

No violenza, no razzismo, no sessismo.

Punkadeka festival 2025

Sabato 6 settembre 2025

Band: Cock Sparrer, Derozer, Discomostro, Sempre Peggio,The Bloodstrings, RFC, Retarded, Medium Beer

Orario: Dalle 14.30 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN