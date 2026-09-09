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I CRASS lanciano la Gee Vaucher Foundation

byMatteo Paganelli
9 Settembre 2026
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I Crass hanno lanciato una raccolta fondi chiamata Gee Vaucher Foundation.

La raccolta fondi ha come scopo principale quello di salvaguardare l’immensa mole di lavori artistici di Gee Vaucher, artista anarchico da sempre legato ai Crass e al movimento anarcho-punk inglese.

I proventi della raccolta andranno inoltre a tutelare la resistenza della mitica Dial House di Londra, ovvero il quartier generale dei Crass, fondato nel 1967 proprio da Vaucher e da Penny Rimbaud.

Qui tutti i dettagli dell’ iniziativa.

Gee Vaucher Art Foundation

 

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