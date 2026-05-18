I Demodum pubblicano MotoSpazioRumore tra garage e punk crudo

Nascono in un garage i Demodum, progetto formato da Gabbo alla batteria, Giosu a basso e voce e Giuli a chitarra e voce.

La band propone un sound crudo, veloce e tagliente che trova forma nell’EP MotoSpazioRumore, pubblicato per l’etichetta genovese Braghe di Tela Records.

Il lavoro raccoglie l’estetica diretta del trio e una scrittura essenziale, con un approccio fortemente legato alla dimensione DIY e al suono live.

È disponibile anche il videoclip di uno dei brani, realizzato da Stefania Carbonara.