I DEROZER si aggiungono alla line-up del PUNKADEKA FESTIVAL 2025

Siamo entusiasti di annunciare che gli storici DEROZER si uniranno alla lineup del Punkadeka Festival 2025!

Dopo anni di successi e chilometri macinati sui palchi di tutta Italia e oltre, la storica band vicentina porterà la sua energia e il suo inconfondibile punk rock per un’esibizione imperdibile.

Attivi sin dal 1989, i DEROZER sono una delle band più iconiche della scena punk rock italiana. Con album cult come Alla Nostra Età, Chiusi Dentro e Fedeli Alla Tribù, hanno lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati. La loro attitudine genuina, i testi diretti e la potenza delle loro esibizioni li hanno resi un punto di riferimento per intere generazioni di punk rocker.

L’evento si terrà al Circolo Magnolia , un’oasi verde nei pressi del parco dell’Idroscalo a Milano, confermandosi ancora una volta come uno degli appuntamenti più attesi per tutti gli amanti della scena punk. I DEROZER, con la loro grinta e i loro inni generazionali, promettono un live esplosivo che farà cantare e pogare il pubblico dall’inizio alla fine.

Derozer si uniscono alle band già annunciate: il leggendario gruppo inglese Cock Sparrer, che torna in Italia dopo un’assenza di dieci lunghi anni, e il gruppo americano The Suicide Machines, che si esibirà per un’unica imperdibile data.”

Il Punkadeka Festival 2025 vedrà la partecipazione di numerose altre band della scena punk nazionale e internazionale, offrendo un’esperienza unica per tutti gli appassionati del genere.

Data: Sabato 6 settembre 2025

Orario: Dalle 15:00 fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Location: Circolo Magnolia, Parco dell’Idroscalo, Segrate (MI)

Biglietti: https://link.dice.fm/M00f850ef405

Info: https://www.punkadeka.it/festival/

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1142597037194199/

Official Playlist:https://open.spotify.com/playlist/4bCKIcoGVTRLiArntrWsCN