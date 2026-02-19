I Forsaken Profits celebrano 14 anni con il nuovo singolo “Decayed”

Quattordici anni di attività nella scena DIY e una nuova uscita per festeggiare il traguardo: gli Forsaken Profits, formazione skate punk/thrash metal di Atlanta, pubblicano il singolo “Decayed”, primo estratto dal prossimo album in arrivo nel 2026.

Il brano è disponibile in streaming su Bandcamp e SoundCloud e anticipa un full-length che, secondo quanto annunciato dalla band, vedrà anche una pubblicazione in vinile nei prossimi mesi. “Decayed” si muove tra velocità sostenute, precisione di matrice thrash anni ’80 e un’attitudine hardcore più ruvida e diretta.

Attivi da oltre un decennio anche sul fronte live, i Forsaken Profits hanno recentemente condiviso online alcune performance, tra cui l’esibizione allo Skatopia Bowl Bash.