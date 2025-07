I Gamits in Giappone – un documentario DIY tra musica, amicizia e hangover

Simone Menin, regista e fondatore dell’agenzia Wow Tapes (Roma), ha realizzato un breve documentario sul recente tour giapponese dei Gamits. L’idea è nata per caso: saputo del viaggio della band, Menin li ha contattati e ha colto l’occasione per unirsi a loro con la videocamera, tra concerti, hangover e incontri in giro per Tokyo.

Un lavoro nato più per passione personale che per motivi professionali, come tuffo in un mondo fatto di musica e amicizie nate nella scena punk.

Il documentario è visibile di seguito: