I Libidine entrano nella line-up del Punkadeka Festival 2026

Il Punkadeka Festival 2026, in programma il 5 settembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano, annuncia l’ingresso in line-up dei Libidine Punk Rock, una delle realtà più esplosive e in crescita della nuova scena punk italiana.

Nati nel 2021 da un’idea di Giacomo Comandini (Jek), i Libidine si sono rapidamente distinti per un sound che unisce romanticismo distorto, disagio generazionale e ironia tagliente, trovando una propria identità tra urgenza punk e attitudine DIY. Dopo i primi singoli e il consolidamento della formazione nel 2023, la band ha intensificato l’attività live, diventando un nome sempre più presente nei circuiti underground tra Nord e Centro Italia e Svizzera.

Con il debut album Romantico Lunatico Animale (2024), vincitore del PunkMI Awards come Miglior Album dell’Anno, i Libidine hanno confermato il loro potenziale, ma è sul palco che la band sprigiona davvero tutta la propria forza.

I loro concerti sono un concentrato di energia, caos controllato e puro divertimento, costruiti su un punk rock diretto, veloce e senza filtri. Ogni live è pensato per coinvolgere il pubblico senza tregua: tra brani tirati e senza respiro, la band alterna momenti di ironia, gag e interazione, creando un’atmosfera imprevedibile e partecipata. L’approccio è istintivo, quasi “animale”, e trasforma ogni esibizione in un’esperienza collettiva fatta di sudore, velocità e spontaneità.

La scaletta mescola i pezzi più rappresentativi del primo album con nuovo materiale in anteprima, mantenendo sempre alta la tensione tra hardcore veloce, attitudine scanzonata e contenuti che raccontano il presente con sarcasmo e lucidità.

La loro presenza al Punkadeka Festival 2026 rappresenta un innesto perfetto: una band capace di riportare sul palco la dimensione più autentica, diretta e viscerale del punk rock, pronta a lasciare il segno davanti al pubblico del Magnolia.

Nel maggio 2026 è inoltre atteso il secondo album, in uscita per Interferenze, etichetta legata al Decibel Record Store e guidata da Daniele Venti, figura storica della scena indipendente italiana.

I Libidine Punk Rock sono pronti a incendiare il Punkadeka Festival 2026.

Non aspettare l’ultimo momento: i biglietti stanno sparendo velocemente.

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PUNKADEKA FESTIVAL 2026

Sabato 5 settembre

Dal primo pomeriggio fino a tarda serata (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Circolo Magnolia, Segrate (Milano)

MXPX, TALCO, GRADE 2, UGUAGLIANZA, DURACEL ..and many more bands to be announced soon!

Biglietti su DICE!

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