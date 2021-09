I LIKE ALLIE: secondo singolo estratto da “Rare Instances of Independent Thinking”

“Rare Instances of Independent Thinking” è il titolo del nuovo album dei lombardi I Like Allie.

Qui sotto potete ascoltare il secondo singolo estratto A Reaction Paper on Salt, una vera e propria lettera d’amore nei confronti di Salt, storico pezzo dei Good Riddance contenuto in quel capolavoro intitolato “Ballads From The Revolution”:

Il nuovo album dei I Like Allie uscirà il prossimo 8 Ottobre per Paper+Plastick (U.S.), Engineer Records (U.K), NoReason Records e General Soreness Records (Europa).