I Manifesti pubblicano Ballata in Fa (Sospeso)

byDeka
9 Dicembre 2025
I Manifesti hanno pubblicato il singolo “Ballata in Fa (Sospeso)”, uscito il 14 novembre e parte del loro EP di debutto previsto per fine mese. Il brano affronta un tema antifascista con il consueto approccio ironico e grottesco del gruppo, mantenendo un’impronta punk e rumoristica.

Il pezzo è accompagnato da un videoclip realizzato da Jack Irrequieto, con la partecipazione della ballerina Deborah Clemente.

La canzone è stata scritta dalla band, prodotta e mixata da Luca Bossi, masterizzata da Andrea De Bernardi, e pubblicata con il supporto di Rinascimento Collettivo e Altafonte Italia. La copertina è di Carola Greta Mazzocchi.

 

