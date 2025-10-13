I MY CHEMICAL ROMANCE annunciano il “The Black Parade Tour 2026”: data a Firenze il 15 luglio

i My Chemical Romance annunciano il The Black Parade Tour 2025 e lo fanno attraverso un breve video di presentazione. Il tour, previsto per l’estate 2026, si estenderà in Gran Bretagna ed in Europa e farà tappa alla Visarno Arena del Firenze Rocks il prossimo 15 luglio.

Il tour vedrà la partecipazione di molti opener, tra i quali spiccano Iggy Pop, Jimmy Eat World e The Mars Volta.