I MY CHEMICAL ROMANCE annunciano il “The Black Parade Tour 2026”: data a Firenze il 15 luglio

byMatteo Paganelli
13 Ottobre 2025
i My Chemical Romance annunciano il The Black Parade Tour 2025 e lo fanno attraverso un breve video di presentazione. Il tour, previsto per l’estate 2026, si estenderà in Gran Bretagna ed in Europa e farà tappa alla Visarno Arena del Firenze Rocks il prossimo 15 luglio.
Il tour vedrà la partecipazione di molti opener, tra i quali spiccano Iggy Pop, Jimmy Eat World e The Mars Volta.

SKASSAPUNKA: Aldo Chiama Ancora

byMatt Murphys
FISHBONE: lyric video di "Hellhounds On My Trail”

byMatteo Paganelli
