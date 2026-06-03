I MY CHEMICAL ROMANCE annunciano la ristampa di “Danger Days”: guarda il video di “Na Na Na”

I My Chemical Romance hanno annunciato l’uscita della ristampa di “Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys”, album uscito nel 2010.
La ristampa, oltre ai pezzi re-masterizzati per l’occasione, conterrà le bonus tracks Zero Percent e We Don’t Need Another Song About California, e altre rarità, tra le quali Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) registrata live alle sessioni della BBC, di cui potete vedere il video qui sotto.
La ristampa uscirà il 10 luglio prossimo per Reprise Records.