I Newt. pubblicano l’esordio “Voider”

byDeka
27 Febbraio 2026
No comments

Esce oggi 27 febbraio per Ostia Records “Voider”, album d’esordio dei Newt..

Le coordinate sonore del disco richiamano l’alternative rock degli anni ’90, con riferimenti a Pixies, Melvins, Tad, Mudhoney, Nirvana e Motorpsycho. Il risultato è un suono che unisce potenza e tensione melodica, abrasività e immediatezza, mantenendo un’estetica diretta e priva di filtri.

Il mastering è stato affidato a Jack Endino, produttore legato alla scena di Seattle degli anni ’90.

Con “Voider”, i Newt. lavorano su un equilibrio tra passato e presente, rielaborando influenze riconoscibili in una forma personale e attuale.

