I Newt. pubblicano l’esordio “Voider”

Esce oggi 27 febbraio per Ostia Records “Voider”, album d’esordio dei Newt..

Le coordinate sonore del disco richiamano l’alternative rock degli anni ’90, con riferimenti a Pixies, Melvins, Tad, Mudhoney, Nirvana e Motorpsycho. Il risultato è un suono che unisce potenza e tensione melodica, abrasività e immediatezza, mantenendo un’estetica diretta e priva di filtri.

Il mastering è stato affidato a Jack Endino, produttore legato alla scena di Seattle degli anni ’90.

Con “Voider”, i Newt. lavorano su un equilibrio tra passato e presente, rielaborando influenze riconoscibili in una forma personale e attuale.