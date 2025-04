I Niet tornano a Trieste: concerto il 25 aprile al Teatro Miela

Venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21:00, il Teatro Miela di Trieste ospiterà il concerto dei Niet, una delle band di culto della scena punk-rock slovena. A 40 anni di distanza dal loro storico live del 1985, il gruppo torna nella città giuliana per un evento che celebra la loro lunga carriera e il forte legame con il pubblico.

I Niet sono considerati un punto di riferimento per il punk-rock dell’ex Jugoslavia, grazie a testi intensi e sonorità energiche che hanno lasciato il segno nella storia della musica alternativa slovena. Durante il concerto triestino, i fan potranno ascoltare brani iconici del repertorio della band, tra cui Izob?eni (“Gli emarginati”), Melanholija (“Malinconia”), Tvoje o?i (“I tuoi occhi”), Sam (“Da solo”) e Vsak dan se kaj lepega za?ne (“Ogni giorno è l’inizio di qualcosa di bello”). Particolare attesa è riservata a Lep dan za smrt (“Un bel giorno per morire”), una canzone che si distingue per il suo potente messaggio e la sua valenza poetica contro le guerre.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati della scena punk-rock e per tutti coloro che vogliono riscoprire l’energia e l’intensità della musica dei Niet.

