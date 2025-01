I No Good annunciano il nuovo singolo Demoni, primo estratto dall’album in uscita nel 2025

La band punk rock No Good presenta Demoni, il loro nuovo singolo disponibile dal 24 gennaio 2025 su tutte le piattaforme digitali. Anticipando il prossimo album in uscita nel 2025, Demoni segna un ulteriore passo avanti nella carriera della band friulana, conosciuta per il suo stile incisivo e le performance live travolgenti.

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip ufficiale, disponibile dal 24 gennaio 2025, diretto dalla Ctrl Zebra Production, con protagonista Natalie De Vincentiis, attrice friulana attiva a Los Angeles e già nota per i suoi ruoli in produzioni internazionali come The Mermaid (2024), La ragazza nella foto (2022) e Daisy Jones and the Six (2023).

Demoni è un brano che unisce la forza sonora del punk rock con tematiche distopiche e riflessive. Ambientato in un contesto urbano soffocante, il singolo esplora l’idea di una realtà corrotta, dove ogni tentativo di cambiamento è ostacolato da forze invisibili, i “demoni”. Ispirato a opere iconiche come 1984 di George Orwell e They Live di John Carpenter, il brano invita l’ascoltatore a riflettere sulle dinamiche di controllo sociale e sulla necessità di ribellarsi. L’artwork della copertina, firmato dall’artista Valentina Testa, riflette la dicotomia tra un’apparenza perfetta e i “demoni” celati sotto la superficie.