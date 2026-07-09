Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

I NOFX arrivano al cinema in Italia con “40 Years Of Fuckin’ Up” al Punk Rock Raduno!

byDeka
9 Luglio 2026
No comments

L’attesissimo documentario sui NOFX arriva finalmente in Italia, e lo farà in una cornice speciale: in collaborazione con Punk Rock Raduno e Lab80 Film, il film sarà proiettato per la prima volta a Bergamo durante il festival, con tre appuntamenti imperdibili.

Mercoledì 15 luglio – ore 20:00
Lo Schermo Bianco

Venerdì 17 luglio – ore 11:00
Auditorium

Sabato 18 luglio – ore 14:00
Auditorium

Biglietti disponibili dal 9 luglio alle 12:00:
https://lab80.it/it/programmazione/40-years-of-fuckin-up

Per l’occasione saranno disponibili anche poster e magliette in edizione limitata dedicate al film, sia durante le proiezioni che per tutta la durata del festival.

Prodotto da Fat Mike e diretto da James Buddy Day, 40 Years Of Fuckin’ Up racconta quattro decenni di storia dei NOFX, una delle band più longeve, influenti e indipendenti della scena punk rock mondiale.

Attraverso filmati d’archivio, interviste senza filtri e materiale inedito, il documentario ripercorre il percorso della band: dagli inizi caotici dei giovani punk californiani fino al successo internazionale, senza nascondere eccessi, controversie, momenti difficili e tutto ciò che ha reso i NOFX una band unica.

Con un approccio diretto e irriverente, il film accompagna il gruppo anche durante il tour d’addio, offrendo uno sguardo intimo sul dietro le quinte di una carriera lunga 40 anni e su una delle storie più incredibili mai raccontate nel punk rock.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

BAD NERVES: nuovo pezzo online

byMatteo Paganelli
Next Article

Hillside Fest 5: due giorni di punk rock a ingresso gratuito a Montegridolfo

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Lug 09
Strung Out + Belvedere + Authority Zero + The Corps • Casilino Skypark, Roma
Casilino Sky Park
Lug 09
BOLD | SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO (MI)
Slaughter Club
Lug 10
Serata punk rock
Lo Chalet
Lug 10
EVA POLES (PROZAC+) +guest! GI-KILL! AUTOPRODUZIONE (anti)birthday Fest VI!
Roxanne
Lug 10
SOLD OUT! Giancane + Zerocalcare | Milano – Castello Sforzesco
Castello Sforzesco di Milano
Lug 11
11/07 – MODENA CITY RAMBLERS LIVE – ROMA 11 LUGLIO
Circolo Arci Concetto Marchesi
Lug 16
Road to Bay Fest – Rise Against + Militarie Gun + guests
Viale Pinzon 227, 47814 Igea Marina, Italy
Lug 16
PUNK ROCK RADUNO 9 | FREE ENTRANCE
Bergamo
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.