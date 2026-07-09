I NOFX arrivano al cinema in Italia con “40 Years Of Fuckin’ Up” al Punk Rock Raduno!

L’attesissimo documentario sui NOFX arriva finalmente in Italia, e lo farà in una cornice speciale: in collaborazione con Punk Rock Raduno e Lab80 Film, il film sarà proiettato per la prima volta a Bergamo durante il festival, con tre appuntamenti imperdibili.

Mercoledì 15 luglio – ore 20:00

Lo Schermo Bianco

Venerdì 17 luglio – ore 11:00

Auditorium

Sabato 18 luglio – ore 14:00

Auditorium

Biglietti disponibili dal 9 luglio alle 12:00:

https://lab80.it/it/programmazione/40-years-of-fuckin-up

Per l’occasione saranno disponibili anche poster e magliette in edizione limitata dedicate al film, sia durante le proiezioni che per tutta la durata del festival.

Prodotto da Fat Mike e diretto da James Buddy Day, 40 Years Of Fuckin’ Up racconta quattro decenni di storia dei NOFX, una delle band più longeve, influenti e indipendenti della scena punk rock mondiale.

Attraverso filmati d’archivio, interviste senza filtri e materiale inedito, il documentario ripercorre il percorso della band: dagli inizi caotici dei giovani punk californiani fino al successo internazionale, senza nascondere eccessi, controversie, momenti difficili e tutto ciò che ha reso i NOFX una band unica.

Con un approccio diretto e irriverente, il film accompagna il gruppo anche durante il tour d’addio, offrendo uno sguardo intimo sul dietro le quinte di una carriera lunga 40 anni e su una delle storie più incredibili mai raccontate nel punk rock.