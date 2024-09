I PANKHURST ritornano con RECOGNIZM

I PANKHURST rientrano in pista con RECOGNIZM dopo l’ultimo singolo uscito a settembre 2023 (la cover di Walk Like An Egyptian che hanno cambiato in Walk Like A White Cop).

Recognizm è una sciabolata corale di poco più di due minuti, con dentro fiati e chitarre ma dirlo ska punk sarebbe frettoloso mentre qui si rimane in bilico tra la california e i Clash.

“Abbiamo cercato di lasciare il pezzo leggero mentre la lirica parla di tutte le persone che per il loro orientamento sessuale rischiano la vita in ogni parte del mondo”.

Tutto questo gira nel video che vede come regista Alessandro Rocca che quest’anno, giovanissimo, è stato candidato al Festival di Venezia 2024 con un proprio corto. Mancano, però, all’appello altri quattro pezzi che usciranno uno alla volta nei prossimi mesi fino alla pubblicazione dell’album And The War Came previsto per il 18 aprile 2025.