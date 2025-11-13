I Post Seasons pubblicano il loro primo singolo: punk, poesia e Braulio

Debutto ufficiale per i Post Seasons, una nuova band formata da musicisti “anziani” ma tutt’altro che stanchi. Il gruppo non punta alla precisione o alla tecnica impeccabile — e nemmeno alla sobrietà — ma all’essenza più genuina del punk: cori urlati, ritornelli da birra e poesia disillusa.

Descritti come “i New York Dolls senza lustrini e con più Braulio”, i Post Seasons sono veterani dell’indie che non hanno mai imparato a suonare piano. Troppo tardi per essere i Replacements, troppo cinici per essere i Jets To Brazil, e troppo testardi per smettere.