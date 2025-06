I Refused e il boicottaggio ai festival a cui suonano

I Refused hanno fatto uscire un comunicato in cui prendono una posizione netta riguardo alla controversia di suonare in festival i cui partner hanno interessi inaccettabili (produzione armi, AI militare, sicurezza informatica israeliana, aiuti economici alla campagna di Trump…).

Personalmente mi sento di condividere in toto le loro parole, boicottare semplicemente uscendo da questi non avrebbe creato nessuno scompiglio, molto meglio prendere i loro soldi e essere un megafono contro il genocidio, collaborando con associazioni locali e attivisti.

Qui di seguito il comunicato:

“Una settimana fa abbiamo scoperto che alcuni dei festival a cui suoneremo quest’estate sono finanziati da un conglomerato dell’intrattenimento chiamato Superstruct, di cui un pessimo attore di nome KKR è comproprietario. KKR investe nella sicurezza informatica israeliana, tra le altre cose assurde. Il nostro primo istinto è stato quello di abbandonare immediatamente la nave e boicottare. Lo abbiamo comunicato ai festival e gli organizzatori ci hanno risposto dicendo che condividevano i nostri valori e che la pensavano come noi, che amavano quello che facevano ed erano orgogliosi dei festival che avevano creato, che la maggior parte del loro pubblico avrebbe simpatizzato con la nostra posizione e che erano distrutti dal fatto che bastardi come KKR avessero investito in Superstruct dopo aver iniziato a lavorare con loro, macchiando di conseguenza il lavoro di una vita. Uno di loro ha anche messo in discussione le nostre altre associazioni (sfacciato, ma aveva ragione), dicendo che Live Nation è dietro ad alcuni festival e spettacoli a cui partecipiamo, uno dei quali è di proprietà di Blackrock, una multinazionale che investe molto nella produzione di armi, e che la nostra musica è su Spotify, che ha donato soldi all’insediamento di Donald Trump e investe anche nell’intelligenza artificiale militare. Praticamente la feccia del mondo.

Questi festival ci hanno anche detto che volevano che facessimo rumore per la causa palestinese, uno di loro si è persino offerto di darci una grossa somma di denaro solo per donarla a organizzazioni filo-palestinesi.

Quindi, il dilemma è diventato: boicottare questi festival ci avrebbe fatto sentire bene con noi stessi, l’eredità della band non sarebbe stata macchiata dall’associazione con queste disgustose aziende. Sarebbe stato bello, ma non avrebbe portato alcun beneficio; essere moralmente superiori non mette cibo in bocca ai palestinesi affamati. Inoltre, non avrebbe fatto notizia; non siamo in cima alla lista di questi festival perché, sebbene abbiamo un forte seguito in uno specifico sottogenere della musica pesante, non siamo una band di successo. Alcuni svedesi di sinistra che non partecipano a qualche festival non farebbero alzare molte sopracciglia.

Ci abbiamo riflettuto e, sebbene ci siano valide argomentazioni per prendere posizione contro il KKR e contro questo sviluppo di amorali azioni private e di hedge fund che investono nel settore artistico perché non è controverso e relativamente sicuro, sarebbe ingenuo pensare che il nostro boicottaggio venga recepito da loro. Anzi, se persone come loro sapessero di cosa parliamo sul palco, preferirebbero che restassimo a casa, e con i corpi carbonizzati dei palestinesi bruciati vivi che si accumulano nel campo di concentramento/cimitero che è diventata Gaza, abbiamo deciso di fare un po’ di rumore, di andare a incontrare la nostra gente, di celebrare la resistenza e di raccogliere fondi per la causa palestinese quest’estate.

Per noi, è la cosa giusta da fare, uscire allo scoperto ed essere una spina nel fianco di sionisti, fascisti, capitalisti di rischio e alimentare le fiamme del malcontento insieme ai nostri compagni brillanti e informati in tutta Europa.

Molti di voi hanno già acquistato i biglietti e ci aspettano, quindi ci piacerebbe ricevere suggerimenti da organizzazioni e attivisti locali con cui potremmo collaborare in tutti i paesi e le città in cui suoneremo.

PALESTINA LIBERA!!!”